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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KÜTAHYA (AA)
17.11.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Dehşet saçtı! ‘Selam söyle’ diyerek kaçtı…

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Dehşet saçtı! ‘Selam söyle’ diyerek kaçtı…

Kütahya'da boşandığı eşini evinde pompalı tüfekle yaralayan, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi de çalıştığı fırında aynı silahla öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Süleyman D, eski eşi Meryem Ç'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Fatih Göre'nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

"SİLAH TUTUKLUK YAPINCA BANA ATEŞ EDEMEDİ"

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde pasa bezi sererken gürültü sesi duyduğunu söyledi.

Bunu doğal gaz patlamasından kaynaklandığını düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, "Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi." dedi.

‘SELAM SÖYLE’ DEDİKTEN SONRA KAÇTI…

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, "Selam söyle." dedikten sonra kaçtığını ifade etti.

Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D'nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü.

Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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