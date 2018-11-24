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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Faruk ÇARK/DHA
24.11.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

'Sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda...'

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'Sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda...'

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen 28 yaşındaki Müzeyyen Laçin'in ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Bayram'ın ifadesinde anlattıkları ise şoke etti.

İzmir'in Tire ilçesinde, Müzeyyen Laçin'in (28) geçen mart ayında 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, katil zanlısı tutuklu Mehmet Bayram, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Bayram ile taraf avukatları ve Laçin'in ailesi katıldı. Mahkeme başkanı davaya müdahil olmak isteyen İzmir Barosu'nun talebini ise reddetti. Tutuklu sanık Mehmet Bayram savunmasında, cinayetin bir anlık kıskançlık sonucu meydana geldiğini savunarak, şunları söyledi:

'SEN BU ADAMLA BİRLİKTE OLDUN MU DEDİĞİMDE...'

"Bana sık sık bazı yalanlar söylüyordu. Ben Tahsin Demir'in yanına gitmesini asla istemiyordum. Kavgamız da bu yüzden bir anlık gelişti. Akşam oldu, Tahsin Demir'in dükkanının alt sokağında buluşup eve doğru giderken ben bugün çok gezdim. Sen istersen rakı al dedi. Bende gidip tekel bayiinden 35'lik rakı aldım. Sonra birlikte eve gittik. Masayı kurduk. İçmeye başladım. Biraz alkol almıştım, saat 21.00 sıralarıydı. Müzeyyen'le gündüz telefonda konuştuğumuzda bana Tahsin Demir'in ailesiyle birlikte Torbalı'ya gideceğiz demişti. Konuştuğumuzda hiçbir yere gitmedik dedi. Ben bu arada rakının hepsini içmiştim. Tartışmaya başlamıştık. Tartışma yine Tahsin Demir meselesiydi. Ben kendisine sen bu adamla birlikte oldun mu? diye sorduğumda bu bana bağırıp çağırmaya başladı. Erkekliğime laf etti. Hakaretler etti. Bende gururuma yediremedim. Olaydan daha önce abimin otomobilinde silahlı saldırı oldu. Ben de vardım araçta. Hasımlarımız vardı. Kendimi korumak için bir yıl önce, İzmir'den tanımadığım birinden kurusıkıdan çevirme silah aldım. Üzerimde taşıyordum. O akşam oturma odasında, alkol aldığım yerde, ayaktaydım. Müzeyyen Laçin ise kapının yanında arkası bana dönüktü. Aramızda bir metre mesafe vardı. Hedef gözetmeksizin havaya ateş ettim. İki el silahın patladığını hatırlıyorum ve Müzeyyen'in yere düştüğünü gördüm. O sırada şoka girdim. Neresinden yaralandığını bile bilmiyorum. Ama onu öldürdüğüm için çok pişmanım, olayın sonucunun böyle bitmesini asla istemezdim. Sonra oradan ayrıldım."

Mahkeme başkanının, "Silahı nereden buldun?" sorusuna ise Mehmet Bayram, hasımları olduğunu öne sürerek, bu nedenle kurusıkıdan bozma silahı 1 yıl önce aldığını söyledi.

Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmayı 22 Ocak 2019'a erteledi.

İZMİR BAROSU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek, "Bu dosyada dahil olmak, burada kadınların haklarını savunmak için kadına karşı, şiddetin ve cinayetlerin son bulacağı bir duruşu ortaya koymak için geldik. Mahkeme başkanı katılma talebimizi reddetti. Ama bizim bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

ANNE VE BABA KONUŞTU

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan baba Kenan Laçin ise şunları söyledi:

"Adalet yerini bulsun. Sonuna kadar arkasındayız. Olayla ilgili ne diyeyim hepsi mahkemede okundu. Sonuna kadar arkasındayım ve davacıyım." 

Anne Adalet Laçin de, "Kadın cinayetleri son bulsun. Gerekli cezaların artırılmasını istiyorum. Devletimizden. Ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet bekliyorum. Başka türlü acımı hafifletemezler. Üç tane çocuğum benim öksüz kaldı. Kendim rahatsızım ve kanser hastasıyım. O üç çocuğa bu psikolojiyle bakıyorum" diye konuştu.

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Son 24 saatte ne oldu? (24.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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