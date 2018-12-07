Dehşet saçmıştı! Savunması 'pes artık' dedirtti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım'ın (33) yargılanmasına başlandı. Dakım, Ünlü'nün öldürülmesinde sorumlunun olayda yaralanan amcaoğlu olduğunu öne sürerek "Üzerimde oyun oynandı" dedi. Oğlunu kaybeden Zeki Ünlü ise tutuklu sanığa, "Benim çocuğumun hayatını mahvetti. Bir de gelmiş burada konuşuyor" diyerek, tepki gösterdi.
Olay, 9 Haziran günü saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, bir kargo şirketinde çalışan arkadaşı Sinan Ünlü ile alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla, gazinoların bulunduğu bölgeye geldi. İkili park halindeki araçta oturuken, aynı yerde dükkanı olan Çetin Dakım kendisine ait minibüsten av tüfeğini alıp, amcasının oğlu Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'ye ateş açtı.
Sinan Ünlü sırt ve karın bölgesinden, Gökhan Dakım ise karnından ve bacağından vuruldu. İki yaralı, hastaneye kaldırıldı. Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olaydan sonra kaçan Çetin Dakım ise polis tarafından yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma sebebi olarak eski kayınbiraderi de olan amcaoğlu Gökhan Dakım'ı gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, tutuklandı.
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