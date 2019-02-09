Hürriyet 'öldürünce bakarsınız' diye duyurmuştu! O davada önemli gelişme...
Boşanmak isteyen eşi Emine Girişken’i (42) silahla yaralayan, eşinin anne ve babasının başına ise dayadığı silahı tutukluk yapan belediye işçisi Mehmet Murat Girişken (51) hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. İki hafta önce tutuklanan Girişken hakkında ‘Öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 39 yıldan 60 yıla varan sürede hapis istemi ile iddianame hazırlandı.
Hürriyet’in gündeme getirdiği olay sonrası tutuklanan Mehmet Murat Girişken ile ilgili soruşturma bir aylık bir süre içinde tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Ocak’ta tutuklanan Girişken hakkında hazırlanan iddianamede, eşi Emine Girişken’in yanı sıra eşinin anne-babası Orhan-Saniye Dirican çifti de yer aldı.
PANJURU KAPATTI SİLAHI ÇEKTİ
İddianamede 2 Ocak akşamı Dirican Ailesinin Kartal’daki evlerinde yaşananlara ilişkin bilgilere yer verildi. İddianameye göre Murat Girişken, eşi ile konuşmak için Dirican’ların evine gitti. Mutfakta bulunan Emine Girişken ile annesi Saniye Dirican ile konuşmaya başlayan Murat Girişen, kısa süre sonra önce panjurları kapattı sonra belindeki silahı çıkardı. Saniye Dirican’ın (63) “Ne yapıyorsun oğlum” tepkisi üzerine Girişken, “Sizi öldüreceğim” diyerek silahı eşinin annesine doğrulttu. Bu esnada Emine Girişken yemek yediği masadan hızla kalktı ve annesinin önüne atıldı. Murat Girişken, eşini, saçından tutarak yere savurdu o esnada bir el silah sesi duyuldu. Saniyeler içinde Girişken’in silahından çıkan kurşun Emine Girişken’in bacağına isabet etmiş ve atardamarın patlamasına neden olmuştu.
'HEPİNİZİ MAHVEDECEĞİM'
İddianameye göre Girişken, eşini yaraladıktan sonra silahı Saniye Dirican’ın başına dayadı. Girişken tetiği çekti ancak silah tutukluk yaptı. Girişken bu kez silahın kabzası ile Dirican’ın başına vurdu ve mutfaktan çıktı. Emine Girişken yerde baygın yatarken, annesi ise başına aldığı darbe ile yere düştü. Murat Girişken, mutfaktan çıktıktan sonra koridorda, Orhan Dirican (69) ile yüz yüze geldi. Dirican’ın beyanına göre Girişken “Hepinizi mahvedeceğim” diyerek silahı doğrulttu. Ancak silah ikinci kez tutukluk yaptı. Girişken, o andan sonra hızla evi terk etti.
OLAYDA KULLANILAN SİLAH KAYIP
Girişkenin aynı gün polislere teslim olduğu belirtilen iddianamede, olayda kullanılan silahın ise bulunulamadığı belirtildi. 2 Ocak akşamı yaşanan olayın Hürriyet’e yer almasından bir hafta sonra tutuklanan Girişken ‘Öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan yargılanacak. Savcı Lütfi Güner, Girişken’in üç kişiye karşı ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanmasını talep etti. Önceki gün hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Emine Girişken ve ailesinin avukatı Tuba Torun, “Dosyanın savcısı, olması gerektiği şekilde öldürmeye teşebbüsten iddianame düzenledi. Umarız mahkeme de en üst sınırdan ceza verir” dedi.
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