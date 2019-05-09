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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
09.05.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Dehşet saçmıştı... Cinayetlerde kan donduran detaylar ortaya çıktı

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kocası Hacı Kılıç ve kocasının ablası Fadik Kılıç öldüren kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Otopsi işlemlerinde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle, Fadik Kılıç'ın ise 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hacı Kılıç'ın öldürüldükten sonra boynunun kesilmek istendiği de belirlendi.

İlçeye bağlı Sarıkaya köyünde kocası Hacı Kılıç (47) ve kocasının ablası Fadik Kılıç'ı (59) bıçakla öldürdükten sonra ilaç içerek intihara teşebbüs eden Keklik Kılıç (31) Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç'ın jandarma gözetimi altındaki tedavisi sürüyor.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle, Fadik Kılıç'ın ise 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hacı Kılıç'ın öldürüldükten sonra boynunun kesilmek istendiği de belirlendi.

3 ÇOCUKLARI VARDI

Otopsi işlemleri tamamlanan ve yakınlarına teslim edilen cenazeler yarın Yıldızeli ilçesi Sarıkaya köyünde toprağa verilecek.
Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Yıldızeli ilçesi Sarıkaya köyünde dün psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik Kılıç, tartıştığı kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında bıçaklayarak öldürmüştü. 

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