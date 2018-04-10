Bu acıya dayanamadı... İki çocuğunu katledip eşini beklemiş

Olay, gece geç saatlerde kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Cerit Yeniyapan Mahallesinde meydana geldi. Özlem Karaçalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olan eşi Cuma Karaçalıoğlu (29) gece nöbetindeyken, alt katta kalan kayınvalidesinin yanına indi. Burada, gelin- kaynana henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Özlem Karaçalıoğlu, tartışmanın ardından çocukları Ayşe ve Mustafa'yı da yanına alarak tekrar üst kata çıktı, kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, 2 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarını vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçakladı.



EŞİ KAPIYI KIRIP GİRİNCE BALKONDAN ATLADI



Gecenin ilerleyen saatlerinde işten dönen Cuma Karaçalıoğlu, kapının kilitli olduğunu gördü. Karaçalıoğlu zili çalmasına karşın eşi açmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada Özlem Karaçalıoğlu, evin balkonuna çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.



Çocuklarını kanlar içinde bulunan Cuma Karaçalıoğlu, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Kolu kırılan hamile Özlem Karaçalıoğlu ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Çocukların cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.







ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP, KOCASINI BEKLEDİ



Özlem Karaçalıoğlu'nun çocuklarını öldürdükten sonra cesetlerin yanında intihar mektubu yazarak yaklaşık bir saat boyunca eşini beklediği, Cuma Karaçalıoğlu'nun gelmesiyle birlikte de evin balkonundan atladığı ifade edildi.



MEKTUPTA KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI



Mektubunda, aynı zamanda halası olan kayınvalidesinin evlendiğinden beri kendisine şiddet uyguladığını, hiçbir zaman gelini olarak görmediğini ileri süren Özlem Karaçalıoğlu, "Kaynanam evlendiğimden bu yana bana şiddet uyguluyor. Her zaman kocama karşı beni karaladı. Ben haklılığımı hiçbir zaman kanıtlayamadım. Artık dayanamıyorum. Bu yüzden canıma kıyacağım. Başta kaynanam olmak üzere hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum" yazdığı belirtildi.



BABA AYAKTA DURAMADI



Çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen zabıta memuru Cuma Karaçalıoğlu’nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşı döküp, zaman zaman baygınlık geçiren Karaçalıoğlu’nu arkadaşları taşıdıkları arabada sakinleştirilmeye çalıştı.



Çocukların cenazesi, olayın yaşandığı Cerit Yeniyapan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.