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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ayağı koptu...

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Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ayağı koptu...

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 6 Ekim’de Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ayağı koptu...

Edinilen bilgilere göre, Talip S. yol kenarında park halinde olan 41 ACU 508 plakalı hafif ticari aracına bindi. Hafif ticari aracı ile park yerinden çıkmak için manevra yapan Talip S., İsmail K. (18) yönetimindeki 41 ACU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen İsmail K.’nin ayağı zincir kısmına sıkışarak koptu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K. hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Talip S. ile çocukları ise motosiklet sürücüsünü görünce sinir krizi geçirdi.

Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ayağı koptu...

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, park halindeki aracın dönmek için manevra yaptığı görülüyor. Bu sırada araç yanından geçen motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürükleniyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yaralı sürücünün yardımına koşuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar!
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