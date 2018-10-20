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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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20.10.2018 - 07:29, Son Güncelleme:

Dehşet eviyle ilgili şok iddia Fatma'nın ablasından geldi

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Dehşet eviyle ilgili şok iddia Fatma'nın ablasından geldi

Bahçelievler’de uyuşturucu ve silahlar ortaya çıkmasın diye silahla vurulup ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç., ifadesinde 'O evde başka bir genci de öldürmüşler' dedi.

İstanbul Bahçelievler'de silahla vurulmasına rağmen evdeki uyuşturucu ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) cinayeti sırrını koruyor.

İKİNCİ CİNAYET İDDİASI

Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti. Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi.

'KARDEŞİMLE ARAMDA HUSUMET YOK'

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu.

Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.

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