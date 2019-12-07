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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
07.12.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Dehşet eviyle ilgili iğrenç iddia...

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Dehşet eviyle ilgili iğrenç iddia...

Denizli’de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari’nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi.

Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Dehşet eviyle ilgili iğrenç iddia...

 

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