Dehşet evi! Polis onları arıyor...
İzmir'de 8 Ağustos’ta ortadan kaybolan iki kişinin cesetleri, katil zanlısı olarak tutuklanan Haydar Sırça’nın evinde ve bahçesinde aranıyor.
Yeniasır Gazetesi2nden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'de 164 gündür kayıp olan Nursel Doğan (24) ve arkadaşı Deniz'in cesetleri, katil zanlısı olarak tutuklanan Haydar Sırça'nın evinde aranıyor. İzmir polisi Dikili'den 8 Ağustos günü kaybolan Nursel Doğan ve Deniz'i bulmak için Sırça'nın Bergama'daki evinde iş makineleri ve uzman köpeklerle arama yaptı.
PROGRAMA BAĞLANDI
İzmir'in Dikili ilçesinde 8 Ağustos 2018 tarihinden beri kayıp olan Nursel Doğan ve Deniz ile ilgili çelişkili ifadeler veren Haydar Sırça'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından dün bir gelişme yaşandı. Kayıp olan iki kadınla ilgili atv'de Müge Anlı'nın programına bağlanan bir görgü tanığının Haydar Sırça'nın "iki kadını öldürerek evinin bahçesine gömdüğünü" söylediğini aktarmasının ardından polis, Haydar Sırça'nın Bergama Sağancı köyündeki evinde arama çalışması yaptı.
KÖPEK DE EŞLİK ETTİ
Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma ve arama kararı sonrası harekete geçen polis, Sağancı köyünde sabahın erken saatlerinde belediyeye ait iş makineleri ile ceset aramaya başladı.
Bağ evinin bahçesindeki arazide arama yapan iş makinelerine, uzman kadavra köpeklerinden en tecrübelisi olan Bor da eşlik etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda Haydar Sırça'nın evinin ve su kuyusunun da bulunduğu bahçede cesetlere ulaşılamadı. Arazinin büyük olması sebebiyle çalışmalara bugün de devam edileceği olduğu öğrenildi. Doğan ve arkadaşı Deniz'den haber alamayan aileler de kazı çalışmalarından çıkacak sonucu bekliyor.
MERAL POLAT'TAN DA HALA HABER YOK!
Adanalı Meral Polat'tan 66 gündür haber alınamıyor. 38 yaşındaki kadın, 18 Kasım'da İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun yanına geldi, ardından kayıplara karıştı.
Eşinden 12 yıl önce ayrılan Polat'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren anne Fikriye Polat, kızını bulmak için İzmir'e geldi. 66 gündür yapılan aramalara rağmen kadının izine ulaşamadı.
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