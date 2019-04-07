Dehşet evi... Ölüler ve yaralılar var
ADANAda boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö.nün kaldığı eve gelen Mehmet Ö., çıkan kavgada eşini ve kayın biraderi İzzet Bahri İ.yi tabancayla vurarak öldürdü, kayın validesi Hacer İ. ile Reyhan İ.yi de yaraladı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Eşi MehmetÿÖ. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ.nin evine yerleşti. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Ayla İ. ile konuşmak için akşam saatlerinde kayın validesinin evine geldi.
Konuşma sırasında evdekilerle Mehmet Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinde taşıdığı tabancayı çıkartan öfkeli koca, eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Mehmet Ö.nün tabancasından çıkan kurşunlar Ayla Ö. ile kayın biraderi İzzet Bahri İ., kayınvalidesi Hacer i. ve Reyhan İ.ye isabet etti. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve kardeşi İzzet Bahri İ., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kayın valideÿHacer İ. ile Reyhan İ.nin ise tedavilerine devam ediliyor.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, evin içinde 10'un üzerinde boş kovan buldu.
UZAKLAŞTIRMASI VARMIŞ
Bu aradaÿMehmet Ö.nün ayrılma aşamasındaki eşi Ayla Ö.nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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