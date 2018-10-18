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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
18.10.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

Dehşet evi

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Dehşet evi

Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun olduğu evde ateşlenen mermi, Fatma Ç.’nin (14) karnına saplandı. Aralarında Fatma Ç.’nin ablasının da olduğu çocuklar, evde uyuşturucu bulunduğu için sağlık ekibi ve polis çağırmadı. Fatma Ç. kan kaybından hayatını kaybetti.

Olay önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler’de yaşandı. B.Ç. (17), kız kardeşi Fatma Ç.’yle (14) birlikte arkadaşları Y.E.T.’nin evine gitti. Evde Y.E.T.’nin kardeşi  B.A. (16) ile arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) vardı. Fatma Ç., bir süre sonra evde henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ile diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ekiplerine ve polise haber vermedi.

KARNINA TAMPON

Abla B.Ç. kan kaybeden kardeşini salona taşırken, diğerleri ise evdeki uyuşturucu maddeleri başka eve götürüp ambulans çağırdı. Ekipler yaklaşık 1 saat kan kaybeden çocuğun öldüğünü belirledi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan çocuklar önce Fatma Ç.’nin intihar ettiğini iddia etti. Çocukların çelişkili ifadelerinin ardından araştırmasını derinleştiren polis, evde temizlik yapıldığını belirledi. Çocuklar daha sonra ise silah ve uyuşturucuyu başka bir eve sakladıklarını itiraf etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Fatma Ç.’nin ablası B.Ç. ve evde bulunan 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ve silahların götürüldüğü evde yapılan aramada ise 1,5 kilo uyuşturucu hap, 22 taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi.

Dehşet evi

KENDİ KARDEŞİNİN CESEDİNİ TAŞIMIŞ

Abla B.Ç. ise savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Y.E.T. uyuşturucu ticaretinden adliyedeydi ve tutuklanacaktı. E.T. ‘Tutuklanacak, bittik, mahvolduk’ diyerek tuvalete gitti. Jiletle kollarını kesmek istedi fakat engelledik, bu sırada silahı aldı. Silahı da elinden aldım yastığın altına koydum. Sakinleştirdik. Sonra kardeşim Fatma eline silahı alarak koltuğa uzandı. Üzerine battaniyeyi örttü. ’Dur silah ateşlenecek’ diye elinden aldım. Sonra sehpa üzerine koydum ve uyudum. Silah sesine uyandım. Kardeşim vurulmuştu. Ne yapacağımızı bilemedik. O sırada evi ve silahı temizledik. Koltuk üzerindeki boş kovanı alıp evimizin oradaki boş arsaya attık. Cesedi de başka odaya taşıdık. Evdeki silahı ve uyuşturucuları başka eve götürdük. Diğer şüphelilerin, benim kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını sağladığım yönünde beyanlarını kabul etmiyorum. Hepsi yalandır”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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