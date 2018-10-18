Dehşet evi
Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun olduğu evde ateşlenen mermi, Fatma Ç.’nin (14) karnına saplandı. Aralarında Fatma Ç.’nin ablasının da olduğu çocuklar, evde uyuşturucu bulunduğu için sağlık ekibi ve polis çağırmadı. Fatma Ç. kan kaybından hayatını kaybetti.
Olay önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler’de yaşandı. B.Ç. (17), kız kardeşi Fatma Ç.’yle (14) birlikte arkadaşları Y.E.T.’nin evine gitti. Evde Y.E.T.’nin kardeşi B.A. (16) ile arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) vardı. Fatma Ç., bir süre sonra evde henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ile diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ekiplerine ve polise haber vermedi.
KARNINA TAMPON
Abla B.Ç. kan kaybeden kardeşini salona taşırken, diğerleri ise evdeki uyuşturucu maddeleri başka eve götürüp ambulans çağırdı. Ekipler yaklaşık 1 saat kan kaybeden çocuğun öldüğünü belirledi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan çocuklar önce Fatma Ç.’nin intihar ettiğini iddia etti. Çocukların çelişkili ifadelerinin ardından araştırmasını derinleştiren polis, evde temizlik yapıldığını belirledi. Çocuklar daha sonra ise silah ve uyuşturucuyu başka bir eve sakladıklarını itiraf etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Fatma Ç.’nin ablası B.Ç. ve evde bulunan 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ve silahların götürüldüğü evde yapılan aramada ise 1,5 kilo uyuşturucu hap, 22 taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi.
KENDİ KARDEŞİNİN CESEDİNİ TAŞIMIŞ
Abla B.Ç. ise savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Y.E.T. uyuşturucu ticaretinden adliyedeydi ve tutuklanacaktı. E.T. ‘Tutuklanacak, bittik, mahvolduk’ diyerek tuvalete gitti. Jiletle kollarını kesmek istedi fakat engelledik, bu sırada silahı aldı. Silahı da elinden aldım yastığın altına koydum. Sakinleştirdik. Sonra kardeşim Fatma eline silahı alarak koltuğa uzandı. Üzerine battaniyeyi örttü. ’Dur silah ateşlenecek’ diye elinden aldım. Sonra sehpa üzerine koydum ve uyudum. Silah sesine uyandım. Kardeşim vurulmuştu. Ne yapacağımızı bilemedik. O sırada evi ve silahı temizledik. Koltuk üzerindeki boş kovanı alıp evimizin oradaki boş arsaya attık. Cesedi de başka odaya taşıdık. Evdeki silahı ve uyuşturucuları başka eve götürdük. Diğer şüphelilerin, benim kardeşimi gaza getirip kendi kendisini vurmasını sağladığım yönünde beyanlarını kabul etmiyorum. Hepsi yalandır”
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