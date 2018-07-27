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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sefa KARAHASAN / DHA
27.07.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Dehşet! Eşini öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi...

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Dehşet! Eşini öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke ilçesinde İbrahim E. (61), boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik E.'yi (52) mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle öldürdü. Eşinin cansız bedeni başında bekleyen İbrahim E., gelen polise, "Karımı ben öldürdüm, cezama razıyım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Lefke'ye bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Nigar Tevfik E. ile İbrahim E., aralarındaki sorunlar nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Londra'da dava devam ederken çift arasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Eşiyle tartışan Nigar Tevfik E., dinlenmek için KKTC'ye geldi. İbrahim E. de eşinin ardından Ada'ya geldi. Dün akşam bir araya gelen çift arasında, Londra ve KKTC'deki mülklerin paylaşımı nedeniyle yine tartışma çıktı. İbrahim E., tartışma sırasında evde bulunan av tüfeği ile eşine ateş etti. 3 çocuk annesi Nigar Tevfik E. göğsüne isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.

'EŞİMİ ÖLDÜRDÜM'

İbrahim E., cinayetin ardından 112 Acil Servis'i arayarak, "Eşimi öldürdüm, gelin" dedi. Eşinin cansız bedeni başında bekleyen zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde de, "Karımı ben öldürdüm, cezama razıyım" diye konuştu. İbrahim E.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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