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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR/DHA
19.12.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Ormana kaçırıp dehşeti yaşattılar! '100 bin TL getirmezsen...'

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, M.E.D., yanındaki arkadaşları ile birlikte, daha önce kavga ettiği O.G.'yi buluştuktan sonra ormanlık alana kaçırarak dövdü. O.G.'nin başına keserle vuran, cep telefonunu gasbeden M.E.D. ve arkadaşları, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce M.E.D.(23) ve arkadaşı O.G. (31) arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan M.E.D., olay yerinden ayrıldıktan sonra kendisine ait araçla kaza yaptı. Araçta hasar meydana gelirken, M.E.D., O.G.'yi arayarak araçtaki hasarın kendisi yüzünden meydana geldiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerinde buluşmaya giden O.G., M.E.D. ve yanındaki 3 kişi tarafından araca zorla bindirilerek kaçırıldı.

M.E.D. ve yanındaki 3 kişi, Körfez ilçesi Kirazlıyalı bölgesindeki ormanlık alana götürdüğü O.G.'yi dövdü. O.G.'nin başına keserin arka tarafıyla vuran kişiler, bu sırada O.G.'nin ağabeyini arayarak, "Kardeşini kaçırdık. 100 bin TL getirmezsen öldüreceğiz" dedi. Körfez Yarımca Polis Merkezi'ne giden O.G.'nin ağabeyi, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

O.G.'yi yaklaşık 2 saat boyunca döven kişiler, daha sonra Çınarlı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna bıraktı. Kanlar içerisindeki O.G., polisin kendisini aradığı sırada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavisi yapılan O.G., hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, M.E.D. ve arkadaşları tarafından darp edildiğini ve üzerindeki 2 cep telefonunun gasbedildiğini söyledi.

O.G.'nin ifadesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından M.E.D. ve arkadaşlarının kullandığı araçların plakaları ile M.E.D. ile birlikte olan C.B. (24), Y.D. (21) ve Y.T.'nin (23) kimliklerini belirledi. Araçlardan birinin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, araç kiralama şirketinden alınan lokasyon verileri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyerek olayda kullanılan iki aracın yerini tespit etti. İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yapılan 4 saatlik takibin ardından düzenlenen operasyon ile M.E.D., C.B., Y.D. ve Y.T. yakalandı. Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, tehdit, hakaret ve kasten yaralama' suçlarından işlem yapılan 4 kişinin polisteki ifadelerinde, O.G.'yi darbettiklerini kabul ettikleri, ancak üzerindeki 2 cep telefonunu gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Daha önce de 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

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