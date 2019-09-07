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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elif YAVUZ - İstanbul DHA
07.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul, Zeytinburnu'nda 'bir restoranda meydana gelen silahlı kavga ve sonrası yaşanan dehşet dolu dakikalara ait görüntüler ortaya çıktı.

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  • Zeytinburnunda dehşet saçan şüpheliler kamerada
  • Zeytinburnunda dehşet saçan şüpheliler kamerada
  • Zeytinburnunda dehşet saçan şüpheliler kamerada
  • Zeytinburnunda dehşet saçan şüpheliler kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü meydana olayda, İlker H. ve arkadaşı Bahadır G. gittikleri restoranda hesaba, fazla geldiği gerekçesiyle itiraz etti. İş yeri sahipleri ve müşteriler arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından buradan ayrılan İlker H. ve Bahadır G. mekana geri dönerek silahla saldırdı. İş yeri sahiplerinin de silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Araçlarına kurşun isabet eden iki kişi kaçarken de kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., ve Muhyettin A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

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