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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.09.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Dehşet anlarını anlattı: "Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken..."

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Dehşet anlarını anlattı: "Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken..."

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Öznur S, sanığın ilk duruşmada tahliye edilmesinin ardından başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmasını değerlendirdi. Öznur S., "Onun adına da kendim ve çocuğum adına da üzülüyorum. Bizi bu duruma düşürmemeliydi. Televizyonlarda gördüğümüz zaman 'Ne gerek vardı bunlara' diyen insanlarken, bizim başımıza geldi ancak hakkın yerini bulmasını, sistemin doğru işlemesini istiyorum." diye konuştu.

Başından geçenleri AA muhabirine anlatan Öznur S, 31 Temmuz sabahı işten çıktığını, İstanbul'dan gelen eşi H.S'nin ısrarla çocuğunu görmek istemesi nedeniyle eve gittiklerini söyledi.

Çocuğun velayetiyle ilgili karar çıkmadığı için göstermek durumunda kaldığını dile getiren Öznur S, şöyle devam etti:

"Çocuğumu uyuttuktan sonra mutfakta benimle konuşmak istedi. Telefonla ablamı aradığım sırada hakaretleri devam etti. Yatak odasından ceketimi aldım, 'Ben ablama gidiyorum' demeye kalmadı mutfaktan beni izlediğini fark ettim. Elleri arkadaydı. Olayın tehlikeli olduğu anladım. Adımımı hızlandırmaya kalmadı beni hızlı bir şekilde tutmasıyla yere çöktürdü ve ilk bıçak darbesini vurdu. Akabinde 'Dur ne yapıyorsun?' dememe kalmadan can havliyle kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada ellerimi hep göğsümde tuttum. O yüzden ellerim parçalandı. İlk darbeyi kalbime doğru vurunca ikincisi elime gelmeseydi kalbime gelecekti."
Öznur S, uğradığı saldırı nedeniyle vücudunun 15 yerinde derin bıçak darbesi oluştuğunu aktardı.

Dehşet anlarını anlattı: Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken...

H.S. ile aralarındaki boğuşmanın ardından dışarı kaçtığını ifade eden Öznur S, evinin altındaki lokantaya sığındığını ve daha sonra hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kendisine bu acıları yaşatan kişinin yakalanmasının sevindirici olduğunu söyleyen Öznur S, şöyle konuştu:

"Bu durum sevindirici mi, güzel bir şey mi, değil. Onun adına da kendim ve çocuğum adına da üzülüyorum. Bizi bu duruma düşürmemeliydi. Televizyonlarda gördüğümüz zaman 'Ne gerek vardı bunlara' diyen insanlarken, bizim başımıza geldi ancak hakkın yerini bulmasını, sistemin doğru işlemesini istiyorum. Kadınlarla ilgili böyle durumlarda sistemin çok hızlı işlemesi gerekiyor, yoksa mağdur oluyoruz."

Dehşet anlarını anlattı: Ne gerek vardı bunlara diyen insanlarken...

İstanbul'dan 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen H.S, evine gittiği gittiği boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur S'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Öznur S, tedavi altına alınmış, ilk duruşmada tahliye edilen H.S, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

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