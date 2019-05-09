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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKEŞHİR,(DHA)
09.05.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Dehşet anlarını anlattı: 'Gözüme uyku girmiyor'

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Dehşet anlarını anlattı: 'Gözüme uyku girmiyor'

ESKİŞEHİR’de arkadaşı Zafer Gözel’i (37) otomobilinde başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Kantaş (32), “Tabancayı kafasına dayadım. Omzunu oynatınca tabanca aniden ateş aldı. Tetiğe basmış değilim. Vicdan azabı çekiyor, geceleri gözüme uyku girmiyor” dedi.

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  • Dehşet anlarını anlattı: Gözüme uyku girmiyor
  • Dehşet anlarını anlattı: Gözüme uyku girmiyor
  • Dehşet anlarını anlattı: Gözüme uyku girmiyor
  • Dehşet anlarını anlattı: Gözüme uyku girmiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eskişehir’de geçen Mart ayında yaşanan olayda, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde aralarında husumet olan Ali Kantaş, Zafer Gözel'i otomobili içinde başından tabancayla vurarak kaçtı. Gözel olay yerinde hayatını kaybederken, polis  MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Katil zanlısının Ali Kantaş olduğunu belirledi. Şüpheli, Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde yakalanarak, tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Kantaş hakkındaki 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açtı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Kantaş ile ölen Zafer Gözel’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Ali Kantaş, Zafer Gözel ile daha önceden çok samimi arkadaş olduklarını anlatarak,  “Bundan dokuz ay önce soysal medyadaki bir fotoğraf meselesi yüzünden aramız açıldı. Özel bir fotoğraftı. Tartışmadan önce çalıştığım kuaför salonuna çok sık geliyordu. Tartışmanın ardından alkol alıp, gelmeye başladı. Yanında tüfek bulunduruyordu. Patronuma beni işten kovdurmak için tehditler savurmuş. Dükkanı ateşe vereceğini söylemiş” dedi.

'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Tutuklu sanık Kantaş olay gecesini ise şöyle anlattı:

"Otomobille, Uluönder Mahallesi'nde yer alan bir markete alışverişe gidiyordum. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Zafer ile aynı yönde karşılaştık. Otomobilinden el işareti yaparak, kendisini takip etmemi istedi. Kırmızı ışıkta beklerken araçtan indim. Zafer’in kullandığı araca geçtim. Yanında tüfek vardır korkusuyla tabancayı kafasına dayadım. Omzunu oynatınca tabanca aniden ateş aldı. Tetiğe basmış değilim. Vicdan azabı çekiyor, geceleri gözüme uyku girmiyor.”

Tanık ifadelerinin de dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.  

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