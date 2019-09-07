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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.09.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Dehşet anlarını anlattı: Damadım arabanın üzerinden hopladı, ben kurtulamadım bilerek ezdiler

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Dehşet anlarını anlattı: Damadım arabanın üzerinden hopladı, ben kurtulamadım bilerek ezdiler

Samsun’un Kavak ilçesinde daha önceden husumetli oldukları kişiler tarafından arabayla ezildiğini iddia eden Zarife Cin (52), aynı olayda damadında darp edildiğini ileri sürerek 5 kişiden şikayetçi oldu.

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  • Vücudunda kırıklar oluşan kadın 5 kişiden şikayetçi oldu
  • Vücudunda kırıklar oluşan kadın 5 kişiden şikayetçi oldu
  • Vücudunda kırıklar oluşan kadın 5 kişiden şikayetçi oldu
  • Vücudunda kırıklar oluşan kadın 5 kişiden şikayetçi oldu
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Olay, Kavak ilçesi Karaköy Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce 2004 yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı konusunda Cin ailesi ve karşı tarafa destek verenler arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan münakaşa yıllarca devam etti. Bayramın 1’inci gününde de Cin ailesinin damadı Serkan Batkal ve karşı tarafı destekleyen diğer ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Ardından kayınvalidesi ile yoluna devam eden Serkan Batkal ve Zarife Cin’i, tartıştıkları taraftan 5 kişi otomobille ezmek istedi.

İddiaya göre, Batkal aracın üstünden atlayarak ezilmekten kurtulurken, kayınvalidesi Zarife Cin otomobilin altında kaldı. El ve ayağının üstünden teker geçen Zarife Cin yaralandı.

El ve ayakları kırılan Cin'in vücudunun ve kafasının birçok yerinde de ezilme meydana geldi. Zarife Cin, çevredekilerin de yardımıyla otomobilin altından çekilerek kurtarıldı.

Otomobilden inen 8 kişi de damat Serkan Batkal’ı darp etti. Zarife Cin kocası İhsan Cin (55) ile birlikte kendilerini öldürmeye çalıştıklarını iddia eden 5 kişiye dava açtıklarını belirterek, bu kişilerin cezalandırılmasını istediler.

“OTOMOBİLİN ÖN TEKERİ ÜSTÜMDEN GEÇTİ”

Olayı anlatan Zarife Cin, “Köyde kurban kestikten sonra damadımla birlikte camiye kurban derisini bırakmaya gitmiştik. Avluda oturan birkaç kişi damadıma sataştı. Olayı birçok kişi de gördü.

Damadıma sinkaflı sözler söylediler. Damadım yanlarına gitti ama biz onlarla dövüşmeden ayırdık. Daha sonra o kişiler birilerini aradılar ve damadımla benim üstüme araba sürdüler.

Damadım arabanın üstünden hopladı ve kurtuldu. Ben kurtulamadım. Çok hızlı geldiler. Arabadan indikten sonra da ellerindeki sopalarla damadımı dövmeye başladılar. Arabanın ön tekeri üstümden geçti.

Ezilmenin etkisiyle başım zarar gördü. El ve ayağımda kırıklar oluştu. Vücudumdaki ağrılar da henüz geçmedi. Bunu bilerek ve kasıtlı yaptılar. Hala doktora gidiyorum. Beyin filmlerim çekiliyor. Sonra da komşular araya girdiler ve bizi kurtardılar” dedi.

“SALDIRGANLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Eşini ve damadını öldürmeye çalıştıklarını belirten İhsan Cin, “Eşimi köy kurban kesmeye göndermiştim. Kasıtlı bir şekilde eşimi ve damadımı ezmeye çalışmışlar. Ön tekerle eşimi ezmişler. Arabanın altı vurmasaydı, komple ezeceklermiş zaten.

Araba gitmeyince durmak zorunda kalmışlar. Olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk. Bayram günü olduğu için kalabalıkmış, köylüler kurtarmışlar. Arabadaki 5-6 kişi sonra eşimi ezip, damadıma saldırmışlar. Eşimi Kavak Devlet Hastanesine götürdük, oradan Samsun Gazi Devlet Hastanesine sevk ettiler.

Orada da kırıkları olduğu tespit edildi. Biz de hemen olaya karışan kişilerden şikayetçi olduk. Sokak ortasında insan çiğnenecekse, böyle bir adalet olmaz herhalde. Burada kadına yönelik şiddet var.

2004 yılındaki muhtar seçiminden sonra bu kişilerle aramızda husumet vardı. O seçimlerden 1 ay önce de kavga-dövüş olmuştu. Onun dilekçelerini de vermiştik. Mahkemeye de verdik.

Delil yetersizliğinden beraat etmişlerdi. Bu olaylar hep yalnız yerlerde yapılıyor. Köyde de kamera yok. Saldırganların cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mağdur avukatı Selim Şahin de kadına yönelik şiddetin son bulması adına bu tür şiddet olaylarının cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.
Cin çifti V. K., C.K., S. K., İ.K ve A. K. hakkında suç duyurusunda bulundular.

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