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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İHA
20.08.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

Dehşet anları: Minik kızının önünde defalarca bıçakladı

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Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan kişi gözaltına alınırken, bıçaklanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Babası tarafından annesi bıçaklanan kız çocuğu ise korkudan marketin tezgahlarının arkasına saklandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen eşi ile tartışan Abdurrahman İ., herkesin gözü önünde Cahide İ.’yi (40) defalarca kez bıçakladı. Eşinden kaçarak bir markete sığınan Cahide İ. ve yanındaki kız çocuğunun arkasından markete giren Abdurrahman İ. kızının yanında eşini bıçak darbeleriyle yaraladı. Markette çalışan ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile cinnet getiren kocanın elinden kurtarılan Cahide İ. vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

KIZININ YANINDA ANNESİNİ BIÇAKLADI

Cinnet getirerek eşine saldıran Abdurrahman İ. kızının yanında annesine bıçakla saldırdı. Babasının bıçaklı saldırısından korkan kız çocuğu sığındığı marketin tezgahlarının arkasında saklandı. Market çalışanları ve çevredekilerin müdahale ederek elindeki bıçağı aldığı Abdurrahman İ. etkisiz hale getirildikten sonra kız çocuğu saklandığı tezgahın arkasından çıkarak yaralı olan annesinin yanına koştu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cahide İ. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbelerinden birinin Cahide İ.’nin kalbine yakın isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan Abdurrahman İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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