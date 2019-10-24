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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
24.10.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Dehşet anları kamerada! Önce evi sonra iş yerini kurşunladılar...

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İstanbul Ümraniye'de bir kişinin evine ve iş yerine 4 gün arayla silahla ateş açıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırılar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk olay geçen pazar günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.T. isimli bir kişi kız kaçıran arkadaşına yardım etti. Kızları kaçırılan aile üyeleri ile H.T. arasında arasında gerginlik yaşandı. H.T.'nin babası İsmail T. ile yaşadığı eve, pazar akşamı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise bugün İsmail T.'nin Ümraniye'deki iş yerinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında iş yerine gelen şüpheli etrafa ateş etti. İsmail T.'nin oğlu H.T, ve şüpheli olay yerinden kaçarken saldırgana silahla ateş ederek karşılık verdi.

Silahla ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde her iki olayı gerçekleştiren saldırganların aynı kişiler oldukları belirledi. Polis H.T'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan her iki saldırıda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail T. "Biz düşman değiliz, düşmanlığı kendileri açtı. Benim oğlum kız kaçıranın yanında olduğu için çocuğu tehdit ettiler, evimi taradılar, iş yerimi taradılar. Biz kanuna bıraktık. Kanun uygulasın gerekeni. Evimizde 11 tane mermi izi var. Her gün maske takıp geziyorlar 5,6 kişi. Ayrıca 3 kişi de kendi ailesi kardeşi, amcası, yeğeni." dedi.

Dehşet anları kamerada Önce evi sonra iş yerini kurşunladılar...

EVE VE İŞ YERİNE SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde pazar günü İsmail. T.'nin evinin önüne gelen kapüşonlu iki kişi İsmail T.'nin evinin önünde yaya olarak dolaşıyor. Şüpheliler daha sonra ellerindeki silahlarla ateş ediyor. Bugünkü olayda ise iş yerine ateş açan şüpheli kaçarken, iş yeri sahibinin oğlu H.T'nin silahla ateş ederek peşinden koşuyor.

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