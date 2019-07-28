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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Dehşet anları kamerada! 400 Euro borcunu ödemeyince...

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Dehşet anları kamerada! 400 Euro borcunu ödemeyince...

İstanbul Fatih'te üç gün önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın katil zanlısı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Katil zanlısının 400 Euro alacağını veremediği için cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fatih Soğanağa Camii Sokak'ta üç gün önce meydana gelen olayda, Cezair uyruklu Redha Botring sokak üzerinde karşılaştığı vatandaşı Chems Eddine Aouchar(32)'ı bıçaklayarak ağır yaralamış Aouchar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Çevrede bulunan otellerin de giriş çıkış kayıtlarını kontrol eden ekipler, şüphelinin Kumkapı'daki bir otelde kaldığını belirledi.

Dehşet anları kamerada 400 Euro borcunu ödemeyince...

Gece saat 01.00 sıralarında şüpheli Redha Botring otelden çıktığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Dehşet anları kamerada 400 Euro borcunu ödemeyince...

400 EURO BORCUNUN VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ...

Cinayet şüphelisi Redha Botring'in burada yapılan sorgusunda, öldürdüğü Cezayir uyruklu Chems Eddine Aouchar'ın kendisine 400 Euro borcu bulunduğunu, borcunu almak için buluştuğunu borcunu alamayınca ise tartıştıktan sonra 15 yerinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Redha Botring, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dehşet anları kamerada 400 Euro borcunu ödemeyince...

DEFALARCA BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, cinayet şüphelisi Redha Botring'in tartışığı Chems Eddine Aouchar'ı bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cezayir uyruklu Redha Botring'in elindeki bıçakla Chems Eddine Aouchar'ı kovaladığı bir süre sonda ise defalarca bıçakladığı görülüyor. Şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıyor.

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