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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Latif SANSÜR/DHA
04.10.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Dehşet anları! İki polis denize atlayıp elinden aldı...

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahildeki kayalıklarda, elindeki kırık cam şişe parçası ile boynuna kesikler atarak kendisine zarar veren ve vazgeçirmeye çalışanlara direnip, denize giren  Adem D. (23), üniformaları ile suya atlayan iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Elindeki cam parçası alınarak sudan çıkartılan Adem D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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  • Kuşadasında dehşet anları 2 polis son anda engel oldu...
  • Kuşadasında dehşet anları 2 polis son anda engel oldu...
  • Kuşadasında dehşet anları 2 polis son anda engel oldu...
  • Kuşadasında dehşet anları 2 polis son anda engel oldu...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün öğlen saatlerinde 155 Polis İmdat ihbar hattına İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir kişinin elindeki kırık cam şişe parçası ile kendisine zarar verdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sahildeki meydanın kenarında bulunan kayalıklarda, elindeki cam şişe parçası ile boynuna kesikler atan Adem D.'yi çevredeki bazı vatandaşlarla birlikte ikna etmeye çalıştı. Ancak Adem D., iki yıllık eşinin bir süre önce, işsiz olduğu için kendisinden boşandığını, bu nedenle bunalımda olduğunu belirtip, polislere direndi, elindeki cam parçasını bırakmadı. Bu sırada, biri trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru, Adem D.'nin kendisine daha fazla zarar vermesine engel olmak için, tabanca ve cep telefonlarını ekip arkadaşına verip müdahalede bulunmak istedi. Ancak bu sırada Adem D., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermemek için kayalıklardan denize indi. Ardından iki polis memuru da üniformaları ile denize atlayıp, arkasından yaklaştıkları Adem D.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Elindeki cam şişe parçası alınan Adem D., kıyıya çıkartıldı. Adem D.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Adem D., daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem D.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kendisine zarar veren Adem D.'yi ikna etmeye çalışan vatandaşlar arasındaki yazar Behlül Değerli, "Elindeki kırık bira şişesi ile kendisine sürekli zarar veriyordu. Söylediklerimizin, çabalarımızın farkında değil gibiydi. Eşinin kendisini terk ettiğini, çocuğunun doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini söylüyordu. Bir süre sonra şişe parçası ile şah damarını kesmeye çalıştı. O an polis memuru arkadaşlar müdahale edip, sudan çıkardı. Elindeki farklı bir kesici alet olsa şimdi yaşamıyor olacaktı" dedi.

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