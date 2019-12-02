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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)
02.12.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

Dehşet anları... Genç kızın yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı

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Edirne’de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı.

Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen A.Y.Ö. ile G.Y., yüzlerinde yanıklara yol açan ve acı veren sıvının sinek ilacı olabileceğini öne sürdü. Saldırganın yolda arkadaşıyla yürüyen A.Y.Ö.’nün yüzüne sıvı attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KIZIN YÜZÜNE SIVIYI DÖKEREK KAÇTI

Edirne’de üniversite öğrencisi A.Y.Ö., arkadaşıyla Ayşekadın semtinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen bir elindeki plastik şişenin kapağını açıp içerisindeki sıvıyı genç kızın yüzüne doğru dökerek kaçtı. Yüzüne sıvı dökülen A.Y.Ö. acı içinde feryat ederken, çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ SALDIRI OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİ

Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli, ikinci saldırıyı otobüste gerçekleştirdi. Saldırgan, şehir içi taşımacılık yapan bir midibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen G.Y., olay yerine yakın bir hastanede tedaviye alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.

GÜVENİLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.’nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor.

Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak uzaklaştığı görüldü.

Sıvılı saldırı Edirne'de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirnede korkunç olay Yüzüne sıvı atılan genç kız çığlık attı: Yandım, ölüyorum
Edirne'de korkunç olay! Yüzüne sıvı atılan genç kız çığlık attı: 'Yandım, ölüyorum'
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