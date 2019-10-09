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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Dehşet anları! 'Beni öldürecekler yardım edin'

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Dehşet anları! 'Beni öldürecekler yardım edin'

İstanbul, Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Beni öldürecekler yardım edin
  • Beni öldürecekler yardım edin
  • Beni öldürecekler yardım edin
  • Beni öldürecekler yardım edin
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'de bir kafeteryada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı.

Önce tehditler savuran saldırgan Hakan D. ardından kadını darp etmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

“BENİ ÖLDÜRECEKLER YARDIM EDİN”

Kafenin mutfağına geçerek "Beni öldürecekler yardım edin" diye çığlık atarak mutfakta bekledi. O sırada saldırgan Hakan D. elinde bıçakla mutfağa gitmeye çalışınca iş yeri sahibi Azize Güler ve çalışanlar şahsa engel olmaya çalıştı.

İş yeri sahibi ve çalışanlara tehditler savuran saldırgan, güçlükle uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan arbedede Azize Güler elinden bıçakla yaralandı.

“YARDIM EDİN BENİ ÖLDÜRECEKLER, KORUYUN BENİ' DEDİ"

Olay anında yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Azize Güler, "Olay 16.00 sıralarında oldu.

Bir arbede yaşandı ondan sonra bir kadın mutfağıma sığınarak 'Yardım edin beni öldürecekler, koruyun beni' dedi. Ondan sonra 24-25 yaşlarında bir genç çocuk 'Çekilin lan' diye bağırarak koşarak mutfağına girdi.

Ben de 'Mutfağıma giremesin' dedim. Elinde bıçak vardı görmedim. 'Mutfağıma giremesin böyle bir hakkın yok' dedim o da 'ceza evinden yeni çıktım. Ha bir ha iki ha üç hiç fark etmez' dedi.

Bıçağı salladı benim serçe parmağımı denk geldi, 8 dikiş atıldı.

Boşluk bölgelerimde de ölümcül yaralarım var. Girseydi ölümcül olacaktı karın boşluğunda iki yara var" dedi.

“BİR KADIN CİNAYETİNE ENGEL OLDUĞUMA İNANIYORUM"

“Ben kadının canını kurtardığıma inanıyorum" diyen Güler, yaptığından da gurur duyduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Biz 155 aradık, geldiler aldılar.

Ben de hastanedeki tedavimden sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım, sonuna kadar da arayacağım bu olayın peşini de bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

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