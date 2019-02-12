Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
GeriGündem Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
12.02.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsünün devrildiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 7 kişinin yaralandığı kaza anında yaşanan korku ve panik anları da araç içi kameralarına yansıdı.

10
  • Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
  • Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
  • Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
  • Dehşet anları araç kamerasına böyle yansıdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde Kiriş Mahallesi sınırları içinde D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Deniz Çulhalı idaresindeki 31 GB 591 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı halk midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkıp savrulurken içinde şoförle birlikte 11 kişinin bulunduğu midibüs yolda ters dönerek devrildi. Seyir halindeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Minibüste bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken devrilen halk midibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer’deki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI KAMERALARDA

Kaza anı halk midibüsü kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Minibüsün, midibüse yandan çarpmasıyla yaşanan kazanın ilk anlarında yolcuların yüzündeki korku ve panik kameralara tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste yolcular birbirlerinin üzerine savruldu. Kameralardan biri midibüs yoldan çıkıp karayolu kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla birlikte siyaha dönerken ikinci ve üçüncü kamerada şoför ile yolcuların yerlerinden savrulması görülüyor. Savrulan yolcular aracın devrilip hareketsiz kalmasıyla birlikte yerlerinden kalkmaya çalışıyor.

Midibüs şoförü de savrulduğu yerden kalkarak hemen ön kapıyı açıp yolcuları tahliye etmeye çalıştı. Aralarında yaralıların bulunduğu yolcular tek tek aracı terk ederken kazanın şokunu üzerinden atamayanlara ambulanslarda müdahale edildi.

Halk midibüsüne yandan çarpan minibüs sürücü Deniz Çulhalı ise aracın kaydığını, şeridi koruyup kurtarmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2019 YDS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük

2019 MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi