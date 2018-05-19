Dehşet! Akrabaları 2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binada oturan, Gebze Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Erdal Karadaş (44) ve İstanbul'da pastacılık yaptığı belirtilen kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile Hüseyin Karadaş (43) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Erdal Karadaş olay yerinde, kardeşi Ruşen Karadaş ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





2 KARDEŞİ CEP TELEFONU TAKSİDİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı 2 kardeşi bıçakla öldüren Hüseyin Karadaş, yurt dışına kaçmak için biriyle görüşme yapacağı sırada yakalandı. Karadaş, Ruşen Çakır'a aldığı cep telefonunun taksitlerinin kendisine ödenmediğini, bu nedenle çıkan tartışmada 2 kardeşi öldürdüğünü söyledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Karadaş'ın Dilovası'nda biriyle buluşacağı bilgisini aldı. Buluşmanın gerçekleşeceği yerde bekleyen ekipler, Hüseyin Karadaş'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Yurt dışına kaçmak için görüşme gerçekleştireceği sırada yakalanan Karadaş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hüseyin Karadaş, sorgusunda, mağazadan kendi adına telefon alarak, Ruşen Karadaş'a verdiğini, taksitleri ödememesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Daha önce işlediği cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.









