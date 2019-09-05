Değnekçilere operasyon! Böyle yakalandılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeğnekçilere operasyon! Böyle yakalandılar
GeriGündem Değnekçilere operasyon! Böyle yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
05.09.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Değnekçilere operasyon! Böyle yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren 'değnekçi' diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Değnekçiler, ücretsiz olması gereken otoparklarda bekleyerek aracını park eden sürücülerden ücret talep ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu gece İstanbul genelinde, İSPARK'a ait otoparklarda değnekçilik yapan kişiler ile yetkisiz şekilde valelik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Değnekçilere operasyon Böyle yakalandılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon çerçevesinde Nişantaşı ve Maçka'da çalışma gerçekleştirdi. Maçka Kadırgalar Caddesi'nde yapılan ilk operasyonda, boş araziyi yetkisiz şekilde otoparka çeviren bir kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Nişantaşı Akkavak Sokak'ta yapılan denetimde ise İSPARK'a ait yol üstü otoparkta, mesai bitiminin ardından, araç sürücülerinden para talep eden bir mendil satıcısı yakalandı.

"BAHŞİŞ ALIYORUM"

Karşısında polis ve habercileri gören mendil satıcısı, sürücülerden otopark parası aldığını inkar ederek "Ben burada mendil satıyorum. Araçlara göz kulak oluyorum. Buraya araçlarını bırakıp bahşiş veriyorlar. Bahşiş veriyorlarsa alıyorum, vermiyorlarsa istemiyorum. Hatta burada 100 lira 200 lira otopark parası isteyenler oluyor; ben onları buradan kovalıyorum" dedi.

Gözaltına alınan mendil satıcısının polis aracına bindirildiği sırada, aracını yol üzerine park eden bir vatandaş, polise, 'Gözaltına alıyorsunuz, benim arabamın anahtarını versin bari" diye seslendi. Sürücü basın mensuplarına aracını akşam saatlerinde valeye teslim ettiğini belirterek "Ama 200 bin liralık arabamın anahtarı seyyar satıcıda çıkıyor" şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE İKİ DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Motorize Polis Timi ekipleri, akşam saatlerinde ücretsiz olması gereken İSPARK yol üstü otoparklarına şok baskın düzenledi. Polisler, Caddebostan Funda Çıkmazı'nda iki değnekçiyi suçüstü yakaladı.

Fatih'de yapılan operasyonda ise Sultanahmet'te İSPARK otoparkında değnekçilik yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu 79'uncu maddeye muhalefetten gözaltına alınan kişiler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

İSPARK: NİTELİKSİZ İŞLETMECİLERİ EMNİYETE BİLDİRİN

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan açıklamasında, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi
Değnekçilere operasyon! Böyle yakalandılar
Çok ama çok acı... Yürek yakan o detay ortaya çıktı
Eşi, kız çocuğunu teşvik etti... İğrenç olay açığa çıktı