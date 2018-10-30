Değil donmasını askerin üşümesini bile kabul etmem
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklamalar yaptı.
Akşener, “21’inci yüzyılda askerimizin donarak şehit olması yüreklerimizi dağlıyor. YPG/PKK’lı teröristler, Suudi dolarıyla ısınıp Amerikan silahıyla donatılırken, Türk askerinin üşümesini bile kabul etmiyorum. ‘Kalsın benim davam, divana kalsın’ diyerek susuyorum. Ordumuzun mücadelesi ve şehitlerimize saygı gereği, bu konuyu şimdilik kaydıyla kapatıyorum” dedi.
Akşener, İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesinin gündeme alınmasında ‘kabul’, oylanmasında ‘ret’ oyu veren MHP’yi eleştirdi: “İlk turda vicdanıyla oy veren tüm partilerin milletvekillerine teşekkür ediyorum. Ancak ikinci tur oylamada olanlar ibretlik. Milletimizin yararına bir öneri, hangi partiden gelirse gelsin, İYİ Parti milletvekilleri onay verecek. Çünkü biz siyaseti, milletimizin menfaatleri üzerine bina edeceğiz.”
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