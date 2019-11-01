Defter Beyan başvuru süresi uzatıldı mı? Defter beyan başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, mükelleflerin gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla veya www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yapılabilir. Vatandaşlar dün son günü olan Defter beyan başvuru işlemlerinin uzatılıp, uzatılmadığı ile ilgili bilgileri merak ediyorlardı. Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.. İşte 'Defter Beyan başvuruları uzatıldı mı?' sorusunun cevabı
31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Meslek odalarının basit usule tabi olan üyeleri adına işlem yapabilmesi için, bu mükellefler ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)”ni düzenlemeleri ve 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usuller çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. https://t.co/3BIdDDCRhk #edefter #süreuzatımı pic.twitter.com/zZ5aZd0Tzl— Gelir İdaresi Başkanlığı (@gibsosyalmedya) 1 Kasım 2019
Defter-Beyan Sistemi başvurusu yapmak için www.defterbeyan.gov.tr adresinden “BAŞVURU YAPINIZ” butonuna tıklanır.
“BAŞVURU YAPINIZ” butonuna tıklandığında, aşağıdaki “Başvuru” ekranı açılacaktır.
Kullanıcı Kodu : İnternet Vergi Dairesine girişte kullanılan koddur. Önceden alınan “İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi” geçerli olup yeniden almaya gerek bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu ve şifre bilgisi, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir. Şifre: Vergi daireleri tarafından daha önce verilen şifre veya kullanıcı tarafından değiştirilen şifredir. Bu kısımda “Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” bilgisi girilerek, “Giriş Yap” butonu tıklanır ve başvuru ekranlarına ulaşılır.
“Yardım” butonuna tıklandığında, mükellefiyet türleri (basit usul, işletme hesabı, serbest meslek), başvuru ve sistem hakkındaki “Sık Sorulan Sorular” ekranına ulaşılır.
Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi
“Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” bilgisi girildikten sonra “Kendim İçin Başvuru Yapacağım” ve “Mükellefim İçin Başvuru Yapacağım” seçenekleri çıkacaktır. “Kendim İçin Başvuru Yapacağım” butonu tıklandığında, bilgilerin girileceği “Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi” açılacaktır. Buradaki kısımlar doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
Adı Soyadı : Adına başvuru yapılan mükellefin adı ve soyadıdır.
Vergi Kimlik Numarası: Adına başvuru yapılan mükellefin vergi kimlik numarasıdır.
Vergi Dairesi Kodu – Adı: Adına başvuru yapılan mükellefin gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesinin kodu ve vergi dairesi adıdır.
İş Yeri Adresi: Adına başvuru yapılan mükellefin merkez iş yeri adresidir.
Sayısal Adres Kodu: Adına başvuru yapılan mükellefin iş yerine ait 10 haneli adres kodudur.
Sayısal Adres kodu http://adreskodu.dask.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.
İşyeri Telefon Numarası: Mükelleflerin iş yerlerine ait telefon numarasıdır.
Cep Telefon Numarası: Adına başvuru yapılan mükellefe ait cep telefonu numarasıdır. Sistemin kullanımı sırasında güvenlik kodu doğrulaması amacıyla kullanılması düşünüldüğünden “Cep Telefon Numarası” bilgisinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
Faks Numarası: Adına başvuru yapılan mükellefe ait fax numarasıdır.
e-Posta Adresi: Adına başvuru yapılan mükellefe ait E-Posta Adresidir.
Mükellefiyet Türü:
Basit Usul: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup kazançları söz konusu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen usuller çerçevesinde tespit edilenleri ifade etmektedir. Serbest Meslek: 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde tanımlanan, kazançları mezkur Kanunun 67 nci maddesine göre tespit edilen ve Vergi Usul Kanununun 210 uncu maddesinde tarif edilen defteri tutan mükellefleri ifade etmektedir. İşletme: Kazançları 193 sayılı Kanunun 39 ve 55 inci maddelerine göre tespit edilen ve 213 sayılı Kanunun 176, 178, 193, 194 ve 213 üncü maddeleri gereğince defter tutanları ifade etmektedir.
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