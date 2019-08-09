Defolu çorapla 500 bin TL’lik vurgun
İSTANBUL’da kurdukları online satış sitelerinde güvenilir markaların ürünlerini kullanarak vatandaşları tuzağa düşüren, verilen sipariş yerine defolu çorap göndererek 500 bin TL’lik vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden takip yürüten Siber Şube’ye bağlı ‘sanal devriyeler’, çetenin bu yöntemle Türkiye genelinde 125 kişiyi dolandırdığını belirledi. Dolandırıcılıktan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan çete elebaşı Adem Ayaş’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adem Ayaş ile birlikte 2 kişi tutuklanırken 2’si adli kontrol 5 kişi serbest kaldı.
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