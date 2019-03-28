Definecilerin arkadaşları böyle dedi: Gömüyü kaçırdılar

İSTANBUL’un Silivri İlçesi’nde define aramak için kazdıkları tünelde 16 Mart günü mahsur kaldığı iddia edilen Mehmet Enes Uçkan ve Cemal Gülgör’ü arama çalışmalarına son verildi. Silivri’de define aramak için villa kiralayan 5 kişi 6 ay boyunca 127 metre tünel kazdı. Ancak 16 Mart 2019 günü 3 kişi jandarmaya giderek, 2 arkadaşlarının açtıkları tünelde göçük altında kaldığını söyledi. Yapılan ihbarın ardından jandarma 3 kişiyi gözaltına alarak kayıp olan 38 yaşındaki Mehmet Enes Uçkan ve 39 yaşındaki Cemal Gülgör’ü aramaya başladı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalar 3 gün sonra son buldu.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarının son bulmasına gözaltına alınan 3 şüphelinin savcılık sorgularında ifadelerini değiştirmesinin neden olduğu iddia edildi. Jandarmaya verdikleri ifadede, “Arkadaşlarımız göçük altında kaldı” diyen şüpheliler, savcıya verdikleri ifadede ise “Onlar gömüyü bulup kaçtı. Tünelde kimse yok” dedi. Bu ifadelerin ardından savcılık Mehmet P. isimli şüpheliyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ederken diğer iki şüpheliyi serbest bıraktı. Villanın yanında yakınlarından haber bekleyen aileler ise arama çalışmalarının sonlandırılmasına tepki gösterdi. Aileler AFAD’ın kendilerine, 40 metre ilerlediklerini ancak yoğun gaz sebebiyle daha fazla ilerleyemedikleri yönünde bilgi verdiğini iddia etti.

6 AYDIR GÖRMEDİM

Yakınlarından bir haber almadan olay yerinden ayrılmayacaklarını söyleyen Cemal Gülgör’ün ablası Leyla Carus, “Bize kesin bir şey söylesinler. İçeride kaldıysalar, ‘Alamıyoruz’ desinler ya da ‘İçeride kimse yok’ desinler. İçeride olduklarına dair yüzde bir ihtimal bile olsa çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Çalışmalar başlayana kadar burada duracağız” dedi. Gülgör’ün babası Satılmış Gülgör ise oğlunun define işleri ile uğraştığı konusunda bilgilerinin olmadığını söylerken, “En son 6 ay önce ben hasta olduğumda yanıma geldi. Sonra bir daha görmedim. Daha önce hiç böyle haber vermeden gittiği olmazdı. Son dönemde bizden de uzaklaşmaya başlamıştı” dedi.

EV SAHİBİYLE MANGAL

Mehmet Enes Uçkan’ın dayısı Ömer Demircan ise evi yeğenlerine kiralayan ev sahibinin çelişkili ifadeler verdiğini söyleyerek, “Bize evde ne yaptıklarını bilmediğini söyledi. Ancak etraftaki komşular buraya sık sık geldiğini ve beraber mangal yaptıklarını söylüyor. Evin içi zaten kullanılmaz halde. Hangi ev sahibi kiracının evini bu hale getirmesine göz yumar? Serbest kalan şüpheliler aslında her şeyi biliyorlar. Şu an hiçbiri ortada yok. Nerede oldukları belli değil” dedi.

TELEFONU AÇIKTI

Olayı duyulduğu gün yeğenini aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Demircan, “Ama iki gün sonra, ‘Aradığınızda kapalı olan telefon şu an açık’ şeklinde bir mesaj geldi. Aradım hemen. Telefon 1 saat boyunca açıktı. Sonra yeniden kapandı. Yapılan incelemede en son Silivri’nin çıkışında sinyal verdiği tespit edildi. Ama telefonu kullanan Enes miydi yoksa başkası mı bilmiyoruz” dedi. Kazı yapılan evin yanındaki evlerde oturan komşular ise bazı geceler patlama sesi duyduklarını ve sallantı hissettiklerini söyledi.