Definecileri ışık yakalattı
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde antik dönemden kalma mağara ve mezar odası olarak değerlendirilen yerde ışık görülmesi üzerine harekete geçti.
Işık görülen yerde kazma ve jeneratör sesi duyulması üzerine operasyon başlatıldı. Mağaranın içine giren ekipler define bulmak için kazı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Dalgıç pompasının da arasında bulunduğu kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan N.B, O.K, E.T ve E.M’ye “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”na muhalefetten adli işlem yapıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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