Defineciler kazmıştı, resmi kazıda 2 bin 800 yıllık buluntulara ulaşıldı

Elazığ'da merkeze bağlı Hoş Köyü Ziyarettepe mevkiinde zaman zaman definecilerin kazdığı bilgisini alan Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında bölgenin geçmişe yönelik bir kültür merkezi olduğu düşüncesiyle Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Başvuru sonrası bölgenin tescil edilmesi için sondaj kazısı başlatıldı. 50 metrekare alanda 1 ay süren ve tamamlanan sondaj kazılarında Urartu Krallık dönemine kadar giden seramik parçaları çıkarılırken, tepeyi çevreleyen yaklaşık 1,5 metrelik sur duvarının olduğu da tespit edildi.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bölgenin askeri bir mekan veya soyluların yaşadığı bir alan olduğunun değerlendirildiği, tescil sonrasında resmi bir arkeolojik kazı çalışmasının yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Sondaj kazı çalışması yapıp tamamladıklarını belirten Müze Müdürü Ziya Kılıç, “Burada daha önceki dönemlerde define kazıları zaman zaman olmuş ve müze müdürlüğümüz tarafından uzmanlar bu kaçak çukurları izlemek için geldiklerinde buranın bir kültür merkezi olduğunu düşünmüşler. Resimlerini çekip Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na tescil önerisinde bulunmuşlar. Koruma kurulu söz konusu bulguların tescil için yeterli olmadığını burada müze tarafından sistematik bir sondaj kazısı yapılıp arkeolojik veriler çıktıktan sonra kurulun bunu gündeme alıp tescil edeceğini bildirdi. Bunun üzerine 27 Ağustos'ta arkadaşlarımız buraya bir ekip halinde çalışmalara başladı. 30 Eylül itibari ile de bu çalışma sonlandırıldı. İki farklı yerlerde 5 çarpı 5 ebatlarında sondaj açma çalışması yapıldı. Toplam 50 metrekare de devam eden bu açmalarda üzerinde bulunduğumuz alanda 2 buçuk metre, hemen kuzey taraftaki açmada ise bir buçuk metre kadar derinliğe inildi" dedi.



Urartu Krallık dönemine kadar giden seramikler bulundu

Horasan harcı ile moloz taşlarla 70 santimetre kalınlığında iki farklı bölümden oluşan alanın olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bu alanda Urartu Krallık dönemine kadar giden seramikler çıkardık. Ancak Osmanlı'nın genç dönemlerine kadar da burada bir yerleşkenin olduğunu yaptığımız seramik analizlerinden anlaşılmakta. Kuzey taraftaki alanda ise 5 çarpı 5 ebatlarında bir kazı yapılmış ve bu alanda sur duvarların olduğu yani tepeyi çevreleyen bir sur duvarının olduğu görülmüştür. Bu surların kalınlığı ise 1 buçuk metre civarında. Biz yaptığımız çalışma neticesinde bu kanıya vardık" diye konuştu.



Askeri veya soyluların yaşadığı bir alan

Yapılan çalışmalarda bölgede bir yerleşkenin olduğunu düşündüklerini aktaran Kılıç, "Buranın muhtemelen askeri bir mekan veya soyluların yaşadığı bir alan olduğu kanaatine vardık. Surlarla etrafı bir mekan, ama eteklerinde Hoş Köyü'ne kadar seramik kırıkları ve parçaları var. Yaptığımız çalışma neticesinde buranın resimlerini çekerek Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunacağız ve burası muhtemelen tescillenecek. Tescillendikten sonra burası kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan mekanda ilerde başta Fırat Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerde bilim kurulları buraya başvurduğu zaman belki de müze başkanlığında bir arkeolojik kazı başlayacak ve alan tamamen ileriki yıllarda temizlenip gün yüzüne çıkarmaktır. Yaptığımız seramik analizlerinde en eski seramiklerin milattan önce 700-800 yıllarına kadar gittiği yani Urartu Krallığı'na kadar uzandığını görmekteyiz. Ancak Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine de ait seramikler var. Bölge Osmanlı'nın genç dönemlerine kadar 1800’lü yıllara kadar bir yerleşke ve iskan mekanıdır” şeklinde konuştu.