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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Defineciler ‘Karabel’ kabartmasını parçaladı

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Defineciler ‘Karabel’ kabartmasını parçaladı

İzmir’de M.Ö. 1200 yıllarından kaldığı bilinen Hitit dönemi eseri ‘Karabel’ kaya kabartması defineciler tarafından delme aletiyle parçalandı.

ANADOLU tarihinin 3200 yıllık en önemli Hitit kabartması artık yok. Arkeofili’den Erman Ertuğrul kabartmanın defineciler tarafından tahrip edildiğini önceki gün duyurdu. Kabartmanın altında hazine olacağını düşünen defineciler, hilti türü delme aletleriyle kabartmayı parçaladı. Kabartma daha önce defalarca saldırıya uğramış, arkeolog Nezih Başgelen 2016 yılında üzerine asit dökülerek kabartmanın eritilmeye çalışıldığını fotoğraflarla ortaya koymuş ve bakanlıktan eserin koruma altına alınmasını istemişti.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Artan definecilik olaylarına karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı 2863 sayılı yasada değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Müfettişler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak yasada defineciliğe karşı yeni önlemler alınacak. Dedektörlerle arama yapmanın yasaklanması, dedektör satışının ruhsata bağlanması, toprak altından eser çıkarmaya teşebbüse ağır hapis cezası, esere zarar verenlere yine ağırlaştırılmış hapis cezaları öngörülüyor.
İzmir, Kemalpaşa-Torbalı yolundaki Karabel geçidinde bir tepenin güneye bakan yamacında bulunan ‘Karabel’ kaya kabartması, yaklaşık 2.5 metreye 1.5 metre boyutlarında bir niş içine işlenmiş. Batı Anadolu’nun en önemli ve dünyaca bilinen kabartmasında sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan bir erkek figür resmedilir. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda zorlukla görülebilen Luvice bir yazıt vardır. Yazıtın en tatminkâr tercümesi 1998 yılında David Hawkins tarafından şu şekilde verilmişti: “Mira (ülkesi) kralı Tarkasnava, Mira ülkesi kralı Alantalli’nin (oğlu), Mira ülkesi kralı ...’nin torunu.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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