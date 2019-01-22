Defineciler dergi çıkardı... Arkeologlar isyan etti
TÜRKİYE’nin neredeyse her köşesinde yaptıkları kaçak kazılarla kültür mirasına geri dönüşü olmayan zararlar veren define avcıları, şimdi de dergi çıkarmaya başladı. ‘Define’ adıyla çıkarılan dergide, Türkiye’de bulunan gizli hazineler, cinlere soru sormak, define çubuğunun hareketleri, tuzaklar, bulunmayı bekleyen defineler nasıl aranır, nasıl bulunur, nerede olur başlıklarıyla sözde makaleler yer alıyor.
ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ
3’üncü sayısı internette satışa çıkan dergiyle ilgili çok sert açıklamalar yapan Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, “Maalesef yasalarımızdaki boşluk kültür mirasımızın yok olmasına neden oluyor. Daha önce dernek kuranlar şimdi içi hurafelerle dolu dergi çıkartıyor. Biz bu yayınlar karşısında şaşkınlık içindeyiz” dedi.
YAKALANAN YÜZDE 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm resmi kuruluşların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Ateşoğulları, “Bu yayın derhal durdurulmalı. Çünkü son dönemde kaçak kazı sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu yayınlar kaçık kazıyı teşvik ediyor, legal olarak gösteriyor. Elbette kaçak kazılara yönelik denetimler var ama polisin, jandarmanın yakaladığı olaylar sadece yüzde 1” diye konuştu.
BUNLAR SAÇMALIK
Dergide, kazılarda bulunan bazı eserlerin Antalya Müzesi’ne satıldığına dair yanıltıcı bilgilerin yer aldığını vurgulayan
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şöyle dedi: “Kaçak kazıları özendiren dernekler, programlar, dergiler tamamen ortadan kaldırılmalı. Kendine medyum diyen bir şahıs çıkıyor, ‘Hazine buldum’ diyor. Bunlar saçmalık. Biz kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması için ömrümüzü veriyoruz, kendini bilmezler ise bu eserleri yok ediyor.”
KAZILMADIK YER KALMADI
Üzülerek söylüyorum; Antalya dağlarını ağlamadan dolaşamazsınız. Ortada öyle bir tablo var ki kaçak kazı yapan defineciler tarafından kazılmadık 1 metre kare yer kalmadı. Biz detektör satışının yasaklanmasını beklerken, televizyonlarda şimdi ise dergilerde kaçak kazılar özendiriliyor. Bu bir facia. Türkiye bu ayıbını derhal tedavi etmeli.”
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