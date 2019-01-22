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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/HÜRRİYET
22.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Defineciler dergi çıkardı... Arkeologlar isyan etti

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Defineciler dergi çıkardı... Arkeologlar isyan etti

TÜRKİYE’nin neredeyse her köşesinde yaptıkları kaçak kazılarla kültür mirasına geri dönüşü olmayan zararlar veren define avcıları, şimdi de dergi çıkarmaya başladı. ‘Define’ adıyla çıkarılan dergide, Türkiye’de bulunan gizli hazineler, cinlere soru sormak, define çubuğunun hareketleri, tuzaklar, bulunmayı bekleyen defineler nasıl aranır, nasıl bulunur, nerede olur başlıklarıyla sözde makaleler yer alıyor.

ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ

3’üncü sayısı internette satışa çıkan dergiyle ilgili çok sert açıklamalar yapan Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, “Maalesef yasalarımızdaki boşluk kültür mirasımızın yok olmasına neden oluyor. Daha önce dernek kuranlar şimdi içi hurafelerle dolu dergi çıkartıyor. Biz bu yayınlar karşısında şaşkınlık içindeyiz” dedi.

Defineciler dergi çıkardı... Arkeologlar isyan etti

YAKALANAN YÜZDE 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm resmi kuruluşların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Ateşoğulları, “Bu yayın derhal durdurulmalı. Çünkü son dönemde kaçak kazı sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu yayınlar kaçık kazıyı teşvik ediyor, legal olarak gösteriyor. Elbette kaçak kazılara yönelik denetimler var ama polisin, jandarmanın yakaladığı olaylar sadece yüzde 1” diye konuştu.

BUNLAR SAÇMALIK

Dergide, kazılarda bulunan bazı eserlerin Antalya Müzesi’ne satıldığına dair yanıltıcı bilgilerin yer aldığını vurgulayan

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şöyle dedi: “Kaçak kazıları özendiren dernekler, programlar, dergiler tamamen ortadan kaldırılmalı. Kendine medyum diyen bir şahıs çıkıyor, ‘Hazine buldum’ diyor. Bunlar saçmalık. Biz kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması için ömrümüzü veriyoruz, kendini bilmezler ise bu eserleri yok ediyor.”

Defineciler dergi çıkardı... Arkeologlar isyan etti


KAZILMADIK YER KALMADI

Üzülerek söylüyorum; Antalya dağlarını ağlamadan dolaşamazsınız. Ortada öyle bir tablo var ki kaçak kazı yapan defineciler tarafından kazılmadık 1 metre kare yer kalmadı. Biz detektör satışının yasaklanmasını beklerken, televizyonlarda şimdi ise dergilerde kaçak kazılar özendiriliyor. Bu bir facia. Türkiye bu ayıbını derhal tedavi etmeli.”

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (22.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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