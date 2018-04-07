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    Define talanı

    İHA
    07.04.2018 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Sivas’ta tarihi Boğaz Köprüsü, altında bulunan odanın içinde hazine gömülü olduğu rivayeti nedeniyle define avcılarının hedefi haline geldi.

    Selçuklular döneminde yapıldığı düşünülen ve 1525 tarihli kitabesinden Osmanlılar döneminde onarıldığı anlaşılan köprü halen faaliyette ve sağlam durumda bulunuyor. Sivas'a 10 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz köyü yolunda yer alan köprü çeşitli dönemlerde onarım gördü. 103 metre 30 santim uzunluğunda, 4 metre 95 santim genişliğindeki köprü düzgün kesme taş işçiliği ve özenli topuk ve selyaran elemanlarıyla dikkat çekiyor.

    Köy halkından Hüseyin Yaman, “Rivayete göre bu köprü yıkıldığı zaman çevresinde bu köprünün, bu köprüyü yaptıracak kadar bir hazinenin gömülü olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı da bu köprünün bir ayağının içinde odası vardı. Orayı defineciler tahrip etmişler. Köprünün neredeyse yıkılmasına neden olmuşlar. Ondan dolayı o oda kısmını betonla kapattılar. Tahrip olduğu için köprü trafiğe kapatıldı” dedi.

    Etiketler: Define Avcıları , gazetehaberleri , gündem
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