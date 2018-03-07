Define peşindeki Kangal Özel İdare Müdürü gözaltına alındı

Sivas'ın Kangal ilçesi Özel İdare Müdürü A.E. ile ikisi köy muhtarı 9 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurumun iş makinelerini define aramak için kaçak kazıda kullandırdığı iddia edilen A.E. ile kaçak kazı yapan köy muhtarları A.E, İ.İ.Ş. ve onlarla hareket eden A.Ç. İ.T, R.E, M.E, A.R.Ö, S.D. ve C.A'nın yakalanması için Sivas merkez ve Kangal ilçesinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 9'u jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Özel İdare Müdürü A.E'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bu arada, Sivas Valiliği Kangal Özel İdare Müdürü A.E'yi açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, olayda kullanılan Kangal Özel İdaresine ait bir kepçe ile bazı kazı malzemelerine el koydu.