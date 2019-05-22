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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Define kazısında ceset yok dava var

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Define kazısında ceset yok dava var

SİLİVRİ’de define için kazılan tünelde zehirlenerek öldükleri iddia edilen ve cesetleri tüm aramalara rağmen bulunamayan Cemal Gülgör ve Mehmet Enes Uçkan’la ilgili, tünelde bomba patlattığını kabul eden defineci Nurmehmet Pehlivan’a (38) dava açıldı.

Nurmehmet Pehlivan 3 yıl önce Gümüşyaka’da altında gömü olduğunu duyduğu villayı kiralamış ve Cemal Gülgör, Mehmet Enes Uçkan, Emirhan Erel ve Enes Yeşilli’den oluşan kazı ekibi kurmuştu. Ekip 1.5 yıl 127 metre uzunluğunda kazı yaptı. Kazıda yaklaşık 300 sikke bulundu. Pehlivan, 12 Mart’ta, 80 kilo patlayıcı yapıp tünele yerleştirdi ve patlattı. Mahkemedeki ifadesine göre Pehlivan, patlamayla açığa çıkan gazın tahliyesi için bir süre bekledi. Gülgör’ün “Gaz boşalmıştır. Gidip bakalım mı” dediğini kaydeden Pehlivan, “Uçkan’ı da al, yalnız gitme” diye uyardığını söyledi. İki kişiden haber gelmeyince tünele girdiğini ileri süren Pehlivan, şöyle devam etti. “65-70 metre indiğimde tünelde Uçkan’ın göğüs kafesinden üst kısmını gördüm. Yaşam belirtisi göstermiyordu. Yüzeye çıkarak malzeme aldım. Kafasına su döktüm, soğan, sarımsak koklattım. Belirti vermedi. Islak elimi elektrik kablosuna dokunup diğer elimi Uçkan’n şah damarına koydum. Şoklama yapıp kendisine gelmesine çalıştım. Yanına gaz maskesi bırakıp yukarı çıktım. Havalandırma ve aydınlanmayı açık bıraktım. Cuma günü villaya geldim. Cemal ve Enes’in iş kıyafetleri ve nüfus cüzdanları yoktu. Tünelin sonuna gittim. Cemal ve Enes’e rastlamadım. 300 sikkeyi alıp ayrıldıklarını düşündüm.” Emirhan Erel ise Pehlivan’ın “Cemal ve Mehmet’i 15 dakikalığına iş için tünele gönderdim. Üç saattir dönmediler. Vefat ettiler” dediğini söyledi.

Hazırlanan tutanakta teknik imkân ve donanım bakımından tünelde gidilebilecek son noktaya kadar gidildiği, bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, iki kişinin patlamayla açığa çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü sonucuna varıldı. Pehlivan’a taksirle birden çok kişinin ölümüne yol açmak, patlayıcı ve tehlikeli madde bulundurmak, izinsiz kazı yapmak suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 22 Nisan’da, izinsiz kazı suçundan tutuklanmış Pehlivan’ı suçun değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliye etti.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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