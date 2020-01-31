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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Define avcıları suçüstü yakalandı

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Define avcıları suçüstü yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma bölgede dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İkilinin üzerinde 80 sikke ve 33 farklı metal materyal  bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

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