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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan CEYLAN/DHA
30.09.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Define aramak için gittiği ormanda kaybolmuştu! 8 gün sonra haber geldi

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Define aramak için gittiği ormanda kaybolmuştu! 8 gün sonra haber geldi

ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı iş yerinin sahipleriyle define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekiplerince aranan Murat Yıldız’ın (45) bugün cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız’ın cesedi, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayalıklardan düştüğü belirtildi.

Ankara’da oturan, evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne gitti. İşverenleri ile ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için haber alamayan işverenleri, Yıldız’ın ailesine ulaştı. Aile fertleri, Yıldız’ın kaybolduğunu öğrenince ormana gelip, köy halkıyla birlikte arama çalışması başlattı; ancak sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmalar, olayın 2’nci günü sabah saatlerine kadar Yıldız’ı aradı; ama ize rastlanılmadı. 

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİ VE İŞVERENLERİ GÖZALTINDA

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız’ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alındı.

CESEDİ 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bölgede hayvan otlatan çoban, çalılıklar arasında ceset gördüğünü bugün jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı, erkek cesedinin Murat Yıldız’a ait olduğunu belirledi. Kaybolduğu yere 2 kilometre uzaklıkta, Altıoluk mevkisindeki ağaçların arasında bulunan Murat Yıldız’ın, ilk belirlemelere göre, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Yıldızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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