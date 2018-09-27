Defalarca sarılıp öptü, köpeğinden kopamadı
Zonguldak Ereğli'de yaşayan bir aile hep birlikte tatile gidecekti. Otomobille uzun yola çıkacak ailenin 'Evlat' adını verdikleri bir de Sivas Kangalı cinsi köpekleri vardı.
Aile, çıkacakları tatile otomobilde yer olmadığı ve yavru köpeğin uzun yolculuğa dayanamayacağını düşündükleri için yanlarına almak istemedi. Bu durumu öğrenen ve köpeğini çok seven 5 yaşındaki Mehmet ise uzun süre gözyaşı döktü, ardından köpeğine defalarca sarıldı. Babasının 'alamayız oğlum, arabada ölür köpek, uzun yola gidecek' sözlerine gözyaşları içinde 'ben kucağıma alırım baba' diyerek karşılık veren Mehmet'in bu sözleri izleyenleri de bir hayli duygulandırdı.
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