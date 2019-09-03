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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)
03.09.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler! Sözleri 'pes artık' dedirtti

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Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler! Sözleri 'pes artık' dedirtti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cihan A. (49), barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi N.K.'yi (42), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda N.K.'yi saldırganın elinden çevredekiler kurtardı. Ağır yaralanan N.K., hastanedeki tedaviyle yaşama tutunurken, çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cihan A., ''Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.'' dedi.

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  • Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler Sözleri pes artık dedirtti
  • Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler Sözleri pes artık dedirtti
  • Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler Sözleri pes artık dedirtti
  • Defalarca bıçakladı, linç etmek istediler Sözleri pes artık dedirtti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi.

Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti.

Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi. Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken, çevredekiler olaya müdahale etti.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp, tekme tokat dövdü. Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.

YAŞAMA TUTUNDU

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan N.K., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Cihan A. ise hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alındı. Cihan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'PİŞMANIM, EVLENMEK İSTİYORUM'

Cihan A., sorgusunda N.K.'yi eski eşinden kıskandığını, bu yüzden aralarında bir süredir sorun olduğunu söyledi. Olay günü N.K. ile barışmak için dondurma alarak yanına gittiğini ileri süren Cihan A., "Oğluna dondurma verdim. Çocuk sevinerek dondurmayı yemek için hastaneye girdi.

Sonra N. ile konuşmaya başladık. 'Bu ilişki biterse ailemin yüzüne nasıl bakarım?' dedim. Bana hakaret etti. 'Hayatımdan çık git' dedi ve eliyle itekledi.

Bir an kendimi kaybettim. Beynim döndü. Kişisel korunmam için arkadaşımın dükkanından aldığım ekmek bıçağıyla vurmaya başladım. Bıçağı kaç sefer ve neresine vurduğumu bilmiyorum.

Ancak teyzesinin kızının aramıza girdiğini hatırlıyorum. Bütün cadde üzerime saldırdı ve bana vurmaya başladılar.

Bayılmışım ve gözümü hastanede açtım. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.

'YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM'

5 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gün süren tedaviyle yaşama tutunan N.K. ise ifadesinde Cihan A. ile 4-5 yıldır tanıştığını, ilk yıl aralarında bir ilişki olduğunu; ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

Cihan A.'nın kendisini saplantı haline getirdiğini, olaydan bir gün önce de zorla evine geldiğini ileri süren N.K., "Ayrılmak istedim; ama peşimi bıkamadı. Olaydan bir ay önce evimi yakmaya kalktı, beni öldürecekti; ama polisi arayınca gitti. Olay günü hastane önünde bana kavuşmak ve barışmak istediğini, pişman olduğunu söyledi.

Kabul etmeyince ne olduğunu anlamadan birden bire bıçakladı. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Yaşadığım için çok şanslıyım. Allaha şükrediyorum. Beni vatandaşlar kurtardı onların sayesinde hayattım.

Onlar olmasaydı şimdi toprağın altındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

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