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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
27.06.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Dedesinden Öykü Arin'e 'üstün başarı belgesi'

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Dedesinden Öykü Arin'e 'üstün başarı belgesi'

Antalya'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu naklin yüzde 100'e yakın tuttuğu lösemi hastası Öykü Arin (4) için dedesi Ekrem Şen 'üstün başarı belgesi' hazırladı. Anne Eylem Şen Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı belgede 'Üstün Başarı Belgesi; Sayın Öykü Arin Yazıcı, göstermiş olduğunuz üstün direnç ve başarıdan dolayı sizi kutluyor, gelecekte umudunuz, direnciniz ve başarınız katlanarak devam etmesini istiyoruz' yazıyor.

İzmir'de geçen yılın Kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tuttuğu açıklandı.

'ÖYKÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Pazartesi günü Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili doktoru ve annesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Nakli gerçekleştiren Pediatrik Hematoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 100'e yakınının çalıştığını tespit ettiklerini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Yeşilipek, Öykü Arin'i bir süre daha yakından izledikten sonra evine göndereceklerini belirtti.

'HASTALIĞIN ÜSTESİNDEN GELECEK'

Eylem Şen Yazıcı, basın toplantısında Öykü Arin'e hastalığının tanısının 7 ayda koyulduğunu belirterek, "Benden başka hiç kimse Öykü Arin'in bir hastalığı olduğunu düşünmüyordu. Başından itibaren kan sonuçlarında bir tuhaflık olduğunu düşünerek çok fazla doktora götürdüm. Benim için en zor süreç tanı koyulamama süreciydi. Tanı konulduğu andan itibaren 'Bunun üstesinden gelecek bir kız. Çok mücadeleci bir kız ve çok neşeli' dedim ve öyle oldu. Çok direndi, çok mücadele etti. Devamını da getireceğini düşünüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Bizi de hiç üzmedi. Hastanede bir odada ve kitaplardan kendisine bir dünya yarattı. Hayalleriyle resimleriyle bir dünya yarattı. Onunla gurur duyuyorum. Bu hastalığın üstesinden gelecek ve daha yapacak çok güzel şeyleri var" dedi.

DEDESİ 'ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ' HAZIRLADI

Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından babası Ekrem Şen'in torunu için 'üstün başarı belgesi' hazırladığı belirtti. Yazıcı'nın paylaştığı belgede, 'Üstün Başarı Belgesi; Sayın Öykü Arin Yazıcı, göstermiş olduğunuz üstün direnç ve başarıdan dolayı sizi kutluyor, gelecekte umudunuz, direnciniz ve başarınız katlanarak devam etmesini istiyoruz' yazıyor.

Dedesinden Öykü Arine üstün başarı belgesi
HASTANEDE 79'UNCU GÜN

Eylem Şen Yazıcı, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:
'Öykü Arin henüz taburcu olmadı ama Ekrem dedesi onun için bir başarı belgesi hazırlamış bile. Bugün 79'uncu gün ve her gün neşeyle, inatla, oyunla, resimle, kitapla direndi. Canım kızım Öykü Arin'im, onunla gurur duyuyorum. Öykü Arin'e 10/10 uyumlu akraba dışı donör bulunamadığı için 5/10 yani yarı uyumlu anne ve babadan nakil yapıldı. Hayati riski çok yüksek olan yarı uyumlu nakilden ikincisi başarılı oldu. Fakat akraba dışı 10/10 uyumlu bir donör bulunmuş olsaydı her şey çok daha güvenli olacaktı. Şimdi hastalık yeniden geri gelmesin ve ilik savaşı olmasın diye ümit ediyoruz. Her ihtimale karşı 10/10 donör ihtiyacımız sürüyor. Üstelik nakil bekleyen 1700 hasta var. Bu nedenle donör olun ve vazgeçmeyin.'

Öykü Arin taburcu olsa bile sağlık takibi için 1 yıl Antalya'da olacaklarını belirten Eylem Şen Yazıcı, kızının hastaneden çıktıktan sonra Disneyland'a gitmek istediğini kaydetti.

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