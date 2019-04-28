Dedenin iddiası: Mavi brandalı araba gördüm

EKİPLER SÜREKLİ ARIYOR

17 Nisan’dan beri süren aramalara rağmen Furkan’ın akıbetiyle ile ilgili henüz bir ize rastlanmadı. Gülperi–Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan ile ilgili savcılığın başlattığı soruşturmada baba Fehim Yiğit, dede Eset Yiğit, amca Yusuf Yiğit ve babaanne Hatmi Sultan Yiğit geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Baba Fehim Yiğit 4 günlük gözaltı sürecinde çocuğun nasıl öldüğünü ve nereye gömüldüğünü anlattı. Daha sonra çocuğunu gömdükleri yeri gösterdi. Ancak gösterdiği yerin köyde daha önce hayatını kaybeden ve ailesi tarafından defnedilen başka bir çocuğa ait bir mezar olduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Yiğit tutuklandı. Köyde AFAD, Jandarma ve Sivil Savunma Ekiplerine bağlı uzmanların başlattığı aramalar devam ediyor. Furkan’a ne olduğuna dair henüz kesin bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı. Dede Eset Yiğit, Furkan’ı en son nasıl gördüğünü ise şöyle anlattı:

KOMŞULARA SÖYLEMİŞTİM

“Öğlen yemeği yiyorduk. Furkan’a ve ablası Zeliha’ya elma vermiştim. Sonra namaz kıldım. Namazdan sonra baktım Furkan yok. Sonra babası geldi. Evin önüne bırakıp gittiğini söyledi. Kaybolduğunu anladık. Aramaya başladık. O gün önce hava iyiydi, sonra çok yağmur yağdı. Mavi brandalı bir arabayı evin oradan ayrılırken görmüştüm. Ben sonradan bu arabadan şüphelendim. Komşulara da söyledim. ”

AMCA: SEL OLABİLİR

Fehim Yiğit’in ifadesinde oğlunu gömdüklerini iddia ettiği yerin başka bir çocuğa ait bir mezar olduğunu söyleyen Furkan Yiğit’in diğer amcası Mehmet Yiğit ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Olayı duyunca Tekirdağ’dan geldim. Kardeşim çocuğu evin oraya bırakıp, hayvanların peşine gittiğini söylemiş. Biz çocuğun tekrar babasının peşinden gidebileceğini ancak Fehim’in bunu fark etmemiş olabileceğini düşüyoruz. Kardeşim çocukken havale geçirdiği için biraz psikolojik sorunları vardı. İfadesinde söyleyip yerini de gösterdiği mezar komşusunun üç yıl önce ölen ikiz bebeklerinden birinin mezarı. Mezarı o zaman kendi kazıp, aileyle birlikte defnetmişler. Kafasının karışması da o yüzden diye düşünüyorum. Evimizin yakınlarındaki mezarlığın aşağısında büyük bir menfez var. Furkan’ın kaybolduğu gün sonradan çok yağmur yapmış, orada coşkulu bir sel oluşmuş. Furkan’ın oraya düşüp sele kapılmış olma ihtimalini de değerlendiriyoruz.”

BABANIN İDDİASI: AMCASI TAŞLA VURDU





- BABA Fehim Yiğit polise verdiği ifadesinde, “Yusuf (kardeşi) taş ile Furkan’a vurdu. Furkan öldü. Kanları vardı. Babamla birlikte yıkadık, kefenledik, uygun şekilde defnettik” dedi. Ancak bu iddiada adı geçen amca Yusuf (35) zihinsel engelli ve konuşamıyor. Kendisine sorulan herhangi bir soruya da cevap veremiyor. Furkan’ın dedesi Eset Yiğit görüşmemizde, “Oğlum (Fehim) ifadesinde beni de suçlayan şeyler söylemiş. Savcılıkta yüzleşince bunları kabul etmedi. Kafası yerinde değilken söylediğini anlattı. Oğlum biraz saftır. Çocukken havale geçirmişti.

Tek başına çok bir şey yapamaz. Neden bizi suçlayan bir ifade verdiğini anlayamadık. Oğlumun akli dengesinin tespiti için hastaneye sevkini istedim” diye konuştu.

AÇILAN MEZAR KOMŞUNUN İKİZİNİN

- Ailenin komşuları da Fehim Yiğit’n gösterdiği ve jandarma tarafından kazılan mezarın kendi bebeklerinin mezarı olduğunu doğruladı. Mezardaki çocuğun annesi Seher Işık 3 yıl önce erken doğum sebebiyle ikizlerden Muhammet adlı bebeğini iki haftalıkken kaybettiğini ve Fehim Yiğit’in gösterdiği yere defnettiklerini söyledi.

ANNE: HASTANEDEYDİK

Furkan’ın annesi Gülperi Yiğit de, “Furkan’ın 5 yaşındaki abisi Ferhat’ın ayak bileğinde bir sorun var. Onun için 7 aydır Erzurum’da hastaneye gidip geliyorum. 5 haftadır da onunla hastanede kalıyordum. O zamandan beri de yavrumu görmemiştim” diye konuştu.