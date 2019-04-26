Dedelere vefa

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Çanakkale Kara Savaşları’nda 104 yıl önce hayatlarını kaybedenler torunları tarafından anıldı. Üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelenler de ‘Şafak Ayini’yle dedelerini bir kez daha andı. Törenlerde hüzünlü anlar yaşandı.

57. ALAY’IN İZİNDE

ÇANAKKALE Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi. ‘57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tümü şehit düşen 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı. Ardından 104 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı ve 06.30’da yürüyüşe geçildi. 

YARBAY MUSTAFA KEMAL’İN EMRİYDİ

Yarbay Mustafa Kemal’in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca savaşların kahraman birliği 57’nci Alay’ı Conkbayırı’na gönderdiği ve “Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı’nda sona erdi. Yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı önünde 57’nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni düzenlendi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Vatan tehlikeye düştüğünde bu toprakları işgalci çizmelerine çiğnetmeyen o yiğitler, bizlere taşınması zor ama bir o kadar anlamlı bir emanet bırakmıştır. Bugün ve ömrünüzün sonuna dek yürüyeceğiniz bütün yolları, bu şuur ve bu şiarla kat etmenizi temenni ediyorum” dedi.Konuşmaların ardından 57’nci Alay’ın temsili sancağı, geçen yıl emanet edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından İstanbul Üniversitesi Konseyi’ne teslim edildi. Devir teslim töreni, askeri bando konseriyle sona erdi. (DHA)

 ŞAFAKTA BULUŞMA

ÇANAKKALE savaşlarının 104’üncü yıldönümünde Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen yaklaşık 1200 kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içinde uyuyarak tören saatini bekledi. Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıda 50 Müslüman’ın katledilmesi nedeniyle bu yıl güvenlik önlemleri üst seviyeye taşındı. Görev kartı bulunmayan kişi ve araçların alana girmesine izin verilmedi. ‘Şafak ayini’ saat 05.30’da, tören kıtasının alana gelmesiyle başladı.

‘SONSUZA DEK SÜRECEK BAĞ’

Törende Türkiye’yi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de yer aldığı ayine, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile 1200 Anzak torunu katıldı. Şafak Ayini’nde, harekât boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için anma ve saygı duruşu yapıldı. Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ise Şafak Ayini anma mesajında “Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya bu yerde yaşananlarla sonsuza dek sürecek bir bağ kurmuştur. Onların bu fedakârlığını unutmayacağız” dedi.

TÖRENDE HÜZÜNLÜ ANLAR

Ardından anma duası yapıldı. Ayin sırasında ataları için dua eden Anzaklar’ın hüzünlü anları objektiflere yansıdı. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, tören alanındaki ‘Anzak’ yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak Ayini Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

ASKERLERDEN HAKA DANSI

Anma törenleri Lone Pine Anıtı ve Yeni Zelanda Anıtı’nda devam etti. Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı’na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu’nun dans gösterisi ile geldi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi. Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, ‘haka dansı’nı sahneledi. (DHA)

Dedelere vefa

PRENS’E ‘HONGİ’ SELAMI

İNGİTERE ikinci Veliaht Prensi William, Anzak Günü dolayısıyla Yeni Zelanda’ya gitti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland’da düzenlenen törende Prens William’ı, Maori geleneklerinde yer alan ‘hongi’ selamıyla karşıladı.

MELBOURNE’DE TÖREN

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yılı dolayısıyla Melbourne’de de tören düzenlendi. Anzak Günü anma törenlerine Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi. Melbourne kent merkezindeki Anzak Anıtı‘nda düzenlenen resmi geçit törenine Avustralya ve Türk bayrakları taşıyarak yürüyen Türkler, töreni izleyen Avustralyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.

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