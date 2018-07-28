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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.07.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

Dedektif tutan anne anlattı: 'Düğünden bir gün sonra tuhaflıklar başladı'

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Dedektif tutan anne anlattı: 'Düğünden bir gün sonra tuhaflıklar başladı'

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren müştekiler ilginç bilgiler vermeye devam ediyor. Bunlardan biri de kızının 16 yaşında Adnan Oktar örgüt üyesine mensup bir şüpheliyle yaşadığı aşkı anlatan bir anne oldu. Dedektif tutup gerçekleri öğrendiğini dile getiren anne, “Kendisinden yaşça büyük Emre Teker’le sonradan sahte olduğunu anladığımız bir evlilik yaptı. Açık saçık giyinmeye başladı. Dedektif tuttuk, Adnan Oktar grubuna dahil olduğunu öğrendik” dedi.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, dedektif tutup gerçekleri öğrendiğini dile getiren anne şunları anlattı:

KIZIM 'BORA DEĞİL, BAŞKASI' DEYİNCE...

"Büyük kızım hatırladığım kadarıyla 2011- 2012 eğitim öğretim yılında 16 yaşındayken dershaneye gittiği dönemde Bora Yıldız isimli biri ile tanıştı. Tanıştıktan 2 ay sonra kızım bana bir erkek arkadaşı olduğunu söyledi ve resmini gösterdi. Ben de kızım bu çocuk çok büyük değil mi diye sorduğumda bana '28 yaşında çok büyük değil anne' dedi. Şiddetle karşı çıktım. Bora ile telefonda konuştuk. Bora bana kızımı çok sevdiğini, niyetinin ciddi olduğunu ve benimle yüz yüze oturup konuşmak istediğini söyledi. Bir AVM'de buluştuk. Bora Yıldız, kızım ile niyetinin ciddi olduğunu, işlerini biraz yoluna koyup bir an önce kızımla evlenmek istediğini belirtti. 2015 başlarında kızım bana evlenmek istediğini söyledi ve ben de yaşının daha küçük olduğunu saçmalamamasını söyledim. Kızım bana 'Anne Bora değil, başkası' deyince şaşkınlığım daha da arttı. Bora'dan iki ay önce ayrıldığını ve Emre Teker isimli bir kişi ile evleneceğini anlattı. Asla vazgeçmeyeceğini gerekirse kaçacağını ifade etti."

'BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI'

"Yine bir gün tartışırken mutfağa gidip bıçak alıp geldi. Bıçağı boğazıma dayayıp izin vermezsem beni öldüreceğini söyledi. Bıçak olayından kısa bir süre sonra Emre'nin benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben de yine AVM'ye Emre ile 2015'te tanışmak için gittim. Bana ailesini anlattı, bilişim işiyle uğraştığını söyledi. Babasının emekli komiser olduğunu, annesinin ev hanımı olduğunu anlattı. Bu görüşmeden sonra kızım baskı yapmaya başladı ve gerekirse kaçacağını söyledi. Vazgeçiremeyeceğimi anlayınca durumu eşime anlatıp tanışmaya gelmelerine ikna ettim."

APAR TOPAR NİŞAN VE NİKÂH... DÜĞÜNDEN BİR GÜN SONRA TUHAFLIKLAR BAŞLADI

"Emre, annesi ve babası tanışmak için geldi, ancak iş söz kesmeye gitti. Kızım da bizi sıkıştırınca 12 Haziran 2015'te nikâh, 16 Haziran 2015'te nişan yaptık. Nişanda Emre kızımın elini bile tutmamış. Gelin-damat masasında yemek yerken resimleri çekilmişti ve o resimde de kızım ile Emre uzak oturuyorlardı. Ağustos 2015'te düğünleri oldu. Düğün boyunca kızım çok mutsuzdu ve çok fazla ofluyordu. Düğünden bir gün sonra tuhaflıklar başladı. Arıyordum açmıyordu, açtığında da çok kısa konuşuyordu. Bize geldiklerinde kızımın giyimi çok değişikti. Çok açık giyinmişti ve içi komple görünüyordu. Balayından sonra kızımı görmedim. Kalkıp evlerine gittim ve evde kimse yoktu. Defalarca aradım ama açmadılar."

DEDEKTİF TUTUP GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

"Kızımın bu tarz makyaj yaptığını görünce internetten araştırdım ve Adnan Oktar grubuna dahil olmuş olabileceğini öğrendim. İnternette araştırdığım kadarıyla Oktar'ın kızları ailelerinden kopardığını öğrendim. Emin olmak için internetten dedektif araştırıp Bakırköy'de 5 bin liraya özel dedektif tuttum. Bu dedektif yaklaşık bir ay sonra bana kızımın ve Emre'nin Adnan Oktar grubuna dahil olduklarını söyledi. Ancak kızımı gruba almak için şu an da hâlâ emin olmadıklarını, Emre Teker'in sahibi olduğunu söylediği şirketin Adnan Oktar grubuna ait olduğunu ve Emre'nin bir maşa olduğunu söyledi. Kızım her geçen gün benden uzaklaştı ve uzun zamandır kızımı görmüyorum."

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