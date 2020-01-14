Son dakika haberi: ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti... Dedektif açıkladı: ‘Tosuncuk’ Brezilya’da

Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL’nin üzerinde parayla kayıplara karışan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın, son olarak Uruguay’da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi. ‘Tosuncuk’ hakkındaki son iddia ise Ukrayna’da intihar ettiği oldu. Söylentilerin ardından ÇiftlikBank mağdurları ‘Tosuncuk’u bulması için bir dedektifle anlaştı.



Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı: “Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu doğru değil. Aydın’ın Brezilya’da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor.



Aydın’ın ev adresi, kullandığı arabalar, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntüleri avukatlara ileteceğiz. Onlar da bu bilgilerle adli mercilere başvuracaklar.”