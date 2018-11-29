Dedegöl’ü kararname kurtardı
TÜRKİYE’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu Isparta’daki Dedegöl Dağları ile Kuzukulağı Yaylası’nda geçen şubat ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı maden aranmasına izin verdi.
100 hektarlık alanda maden arama izninin verilmesine dağ tırmanışı sporcuları tepki gösterdi. Dedegöl Dağı’nın Kızıldağ Milli Parkı’na dahil edilerek kurtarılması amacıyla, birçok dernek ve sivil toplum örgütü de harekete geçti. Kuzukulağı Yaylası’nda, yüzlerce insanın katıldığı doğa sporları festivali düzenlendi. Sporcuların ısrarlı takibi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kaya tırmanışı parkurlarını, su havzalarını besleyen kaynakları, anıt ağaçları içine alan, Yaylası Yaka Kanyonu ve Dedegöl Dağı’nın bir bölümünü kapsayan yaklaşık 35 bin hektarlık alanla ilgili kapsamlı envanter raporunu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na sundu. Raporda maden arama izninin kaldırılması istendi. Bakanlık söz konusu raporu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la paylaştı. Erdoğan talimatıyla önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Dedegöl Dağı’nın tamamı Kızıldağ Milli Parkı sınırlarına dahil edilerek korumaya alındı. Taş ocağı ve maden işletmesine açılması planlanan Dedegöl Dağı böylece kurtulmuş oldu.
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