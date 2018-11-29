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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
29.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Dedegöl’ü kararname kurtardı

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Dedegöl’ü kararname kurtardı

TÜRKİYE’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu Isparta’daki Dedegöl Dağları ile Kuzukulağı Yaylası’nda geçen şubat ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı maden aranmasına izin verdi.

100 hektarlık alanda maden arama izninin verilmesine dağ tırmanışı sporcuları tepki gösterdi. Dedegöl Dağı’nın Kızıldağ Milli Parkı’na dahil edilerek kurtarılması amacıyla, birçok dernek ve sivil toplum örgütü de harekete geçti. Kuzukulağı Yaylası’nda, yüzlerce insanın katıldığı doğa sporları festivali düzenlendi. Sporcuların ısrarlı takibi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kaya tırmanışı parkurlarını, su havzalarını besleyen kaynakları, anıt ağaçları içine alan, Yaylası Yaka Kanyonu ve Dedegöl Dağı’nın bir bölümünü kapsayan yaklaşık 35 bin hektarlık alanla ilgili kapsamlı envanter raporunu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na sundu. Raporda maden arama izninin kaldırılması istendi. Bakanlık söz konusu raporu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la paylaştı. Erdoğan talimatıyla önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Dedegöl Dağı’nın tamamı Kızıldağ Milli Parkı sınırlarına dahil edilerek korumaya alındı. Taş ocağı ve maden işletmesine açılması planlanan Dedegöl Dağı böylece kurtulmuş oldu. 

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