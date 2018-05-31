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    Dede ve torunun korkunç ölümü!

    DHA
    31.05.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta, kontrolden çıkan otomobilin 50 metrelik şarampolden aşağıya yuvarlanması sonucu Osman Çevik (50) ile torunu Osman Çevik (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi’nin Çukurhisar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çevik (34) yönetimindeki 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağıya yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

    Kazada Osman Çevik ile torunu Osman Çevik olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet Çevik ile kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu da yaralandı.

    2 KİŞİ DE YARALI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Dede ile torunun cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: torun , gündem
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