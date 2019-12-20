Decathlon çalışma saatleri – Decathlon kaçta kapanıyor/açılıyor?

Büyük şehirlerde bulunan ve Türkiye çapında da en büyük spor giyim ve malzeme mağazası Decathlon, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, konuya dair ayrıntılar…

1976 senesinde Fransa'da kurumuş olan Decathlon, bir spor mağazasıdır. Bu mağaza, birden çok değişik markayı içerisinde bulundurmaktadır. 2015 senesinde yapılan araştırmalarda, alınan verilere göre dünya üzerinde açmış olduğu mağazalarda çalışan sayısının 70 bine ulaştığı söylenebilir.

Decathlon Hakkında

Decathlon mağazası, genel şekilde ürünleri hakkında çok güzel yorum yapılan nitelikli ürünleri olan bir şirket şeklinde tanımlanabilir. Doğa sporları hakkında başarılı olduğu pek çok markanın ürününü bulundurduğu gibi, kendi markasına da yer verdiği ürünlerde vardır. Bu ürünlerin fiyatlarının da oldukça uygun olduğu söylenebilir. Uzman bireylerin arzularının karşılamasa dahi orta seviye ya da amatör müşterilere hitap ettiği söylenebilir.

Decathlon Çalışma Saatleri Nelerdir?

Decathlon saat kaçta açılıyor? 10.00

Decathlon saat kaçta kapanıyor? 22.00

Decathlon mağazasının çalışma saatlerinin bu şekilde olduğunu söylemek doğru olacaktır. Deneyimli kişilerden edinilen bilgilere dayanarak, özet şeklinde Decathlondan daha fazla teknik olmayan kolay ürünlerin alınması mümkündür.

Decathlon AVM Çalışma Saatleri

Decathlon mağazalarının genel olarak alışveriş merkezleri içinde çalışma saatleri ise 10.00 ile 22.00 arasında olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sabah saatlerinde 10'da açılmaktadır. Akşamları ise saat 22.00'da kapanmaktadır. Bunun nedeni ise alışveriş merkezlerinin bu saatler arasında açık olmalarından kaynaklıdır. AVM dışında olan bir mağaza vaziyete göre daha erken ya da daha geç açılabilir. AVM dışında bulunan şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istenirse “0850 532 3322” numarası ile müşteri hizmetlerine ulaşılabilir.